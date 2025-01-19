Почему Душанбе (Сталинабад) назвали будущей столицей всей Азии? - Гафур Шерматов

13:35 21.01.2025

Почему Душанбе назвали будущей столицей всей Азии?



20 января

Автор: Гафур ШЕРМАТОВ, специально для Asia-Plus



Кто и как застраивал Душанбе, обдуманно, последовательно, с учетом климатических условий.



93 года назад – 21 января 1931 года в Душанбе приступила к проектированию одна из ведущих проектных организаций Таджикистана в области градостроительного планирования территории - республиканская проектная контора "Таджикгоспроект".



Лишь зная прошлое Душанбе, можно по достоинству оценить, сколько труда, творческих исканий и дерзаний потребовалась архитекторам, инженерам и строителям, работавшим в Дюшамбе - Сталинабаде, чтобы на месте пустынного плоскогорья возник один из красивейших городов Средней Азии – наш Душанбе.



