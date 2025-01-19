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Почему Душанбе (Сталинабад) назвали будущей столицей всей Азии? - Гафур Шерматов
13:35 21.01.2025

Почему Душанбе назвали будущей столицей всей Азии?

20 января
Автор: Гафур ШЕРМАТОВ, специально для Asia-Plus

Кто и как застраивал Душанбе, обдуманно, последовательно, с учетом климатических условий.

93 года назад – 21 января 1931 года в Душанбе приступила к проектированию одна из ведущих проектных организаций Таджикистана в области градостроительного планирования территории - республиканская проектная контора "Таджикгоспроект".

Лишь зная прошлое Душанбе, можно по достоинству оценить, сколько труда, творческих исканий и дерзаний потребовалась архитекторам, инженерам и строителям, работавшим в Дюшамбе - Сталинабаде, чтобы на месте пустынного плоскогорья возник один из красивейших городов Средней Азии – наш Душанбе.



В 1930 году в республике решили создать проектное учреждение для проектирования генеральных планов городов и рабочих поселков, разработки проектной документации для новостроек первых пятилеток. И тогда же решением правительства Таджикистана (23 октября 1930 г.) была организована республиканская проектная контора "Таджикгоспроект".

Почти через три месяца 21 января 1931 года, как свидетельствуют столичные газеты того времени, РПК "Таджикгоспроект" приступил к работе.

Душанбе быстро рос и развивался поистине сказочными темпами. Такими, что многие, даже специалисты не могли сразу охватить масштаб строительных работ, понять реальность намеченных планов.

Так, участник Таджикско-Памирской экспедиции основоположник прикладной минералогии, член-корреспондент АН СССР Николай Федоровский в начале 30-х годов написал о Душанбе:

"Город планируется какими-то архитекторами – фантастами. Дома выстроены на громадном расстоянии друг от друга. На протяжении многих километров тянутся пустые еще не застроенные улицы. Город, вероятно, проектируется, как будущая столица всей Азии".

А вот мнение Александра Ферсмана советского геохимика, академика и вице-президента АН СССР работавшего в Таджикистане в составе Таджикско – Памирской экспедиции, изложенное в интервью московской газете "Известия", которое Ферсман дал в 1935 году:

"Новый Сталинабад, город, строящийся на месте кишлака Дюшамбе, представляет собой уже сейчас город нового типа с прекрасно продуманной планировкой. Мне пришлось за последние годы видеть ряд новостроек – на Урале, в Сибири, Заполярье и в центральных областях Союза. Но нигде я так явственно не ощущал определенную мысль, заложенную в строительстве нового города и последовательно реализуемую с учетом климатических условий – избытком солнца и пыли, с учетом всех отрицательных и положительных черт южного климата".

Политинформация в РПИ "Таджикгоспроект". Слева – направо, главный архитектор Душанбе Борис Марголин, архитекторы: Баскаков, Ревекка Рудовская, Дмитрий Билибин, П. Ваулин. Инженер Хамро Таирова, управляющий РПИ "Таджикгоспроект" У. К. Абдурахманов, архитекторы: И. Ткачев, Г.С. Писецкий, А. В. Покровский. Первый слева С. Анисимов. Таджикская ССР, Сталинабад 1938 г.

Тогда же в Душанбе для работы в РПИ "Таджикгоспроект" приезжают архитекторы, закончившие архитектурно – строительные институты Ленинграда, Москвы, Одессы и Ташкента. Среди них зодчие, оставившие яркий след в архитектурном наследии Душанбе это – Кутин, Анисимов, Билибин, Покровский, Веселовский, Козлов, Ткачев, Цветков, Антоненко, Марголин, Писецкий и другие.

Только за десять лет, начиная с 1931 года по 1941 год, в столице по их проектам было построено более сотни общественных и жилых зданий.

Среди них театр оперы и балета им. С. Айни, здание Верховного Совета (ныне Мачлиси Оли), Академия Наук, Филармония (ныне ТВ "Сафина"), Главпочтамт, гостиница "Вахш", медицинский и педагогический институты и многие другие строения.

В 1938 году в РПИ "Таджикгоспроект" были созданы два отдела – планировки и застройки городов и населенных мест во главе с архитектором В. Козловым и промышленно гражданского проектирования начальником, которого стал архитектор М. Захаров.

В 1941 году большинство архитекторов, инженеров и других сотрудников "Таджикгоспроекта" были призваны в ряды Красной Армии и сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

В период ВОВ и первые послевоенные годы РПИ "Таджикгоспроект" выполнял работы по укреплению обороноспособности страны, проектированию и строительству промышленных зданий и корпусов для эвакуируемых промышленных предприятий из западных областей СССР.

В 1957 году "Таджикгоспроект" был переименован в государственный проектный институт "Таджикгипрострой" и оставался таковым до развала Советского Союза.

Руководящий состав ГПИ в 70-е годы. В центре директор института В.М. Хомяков, справа от него руководитель мастерской типового и экспериментального проектирования, в 1968 – 1978 гг. архитектор Григорий Айзикович и др.

В период 50-х – 60-х гг. руководство институтом осуществлял крупный советский таджикский градостроитель Ефим Моисеевич Маршак.

Под его началом ГПИ "Таджикгипрострой" стал ведущим проектным институтом республики, настоящей школой градостроительного мастерства, воспитавшей плеяду специалистов высокого класса, архитекторов, инженеров.

Среди них: Георгий Юрьевич Айзикович, Виктор Михайлович Бирюков, Владимир Алексеевич Афанасьев, Константин Николаевич Терлецкий, Даниил Давыдович Гендлин, Эркин Салихов, Юрий Пархов, Эдуард Ерзовский, Геннадий Соломинов и многие другие.

Большую лепту в развитие проектного дела в Таджикистане внесли также директора РПИ "Таджикгоспроект" и ГПИ "Таджикгипрострой" У. К. Абдурахманов, Я. М. Бейнесон. Л. Г. Авгитов, В.М. Хомяков, Л.Х. Абиджанов.

Коллектив "Таджикгипрострой" в 80-е годы

Особое место в практике проектирования института всегда занимали Ленинабад, Куляб, Курган-Тюбе.

По проектам ГПИ "Таджикгипрострой" возникли новые города: Нурек, Рогун, Турсунзаде, Яван с полным комплексом социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

В этой фотоленте собрали для вас фотографии некоторых значимых зданий и сооружений, построенных по проектам ГПИ "Таджикгипрострой" - ОАО "Шахрофар" с 1950 по 2010 гг. в Душанбе.

С обретением независимости республики ГПИ был преобразован в Открытое акционерное общество "Шахрофар" – и сегодня остается ведущей проектной организацией Комитета по архитектуре и строительству.

За последние десятилетия "Шахрофар" разработало генеральные планы городов Бохтар, Худжанд, Куляб, проекты юбилейных объектов Куляба, Пенджикента, Душанбе, Гиссара, Бохтара.

Сегодня здесь, как и в прежние годы, готовятся проекты планировки и благоустройства новых улиц, площадей, парков таджикских городов и селений, современных жилых многоэтажных домов и новых офисных зданий.

Источник - Азия-Плюс
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