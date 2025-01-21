|Казахстан стал лидером по привлечению инвестиций, в Узбекистане зафиксирован спад
13:40 21.01.2025
21 января 2025
Platforma.uz сообщает, что в 2024 году объем привлеченных инвестиций в страны Центральной Азии изменился, демонстрируя значительные различия между государствами региона.
Казахстан привлек 15,7 миллиарда долларов, что на 88% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель составляет 63% от общего объема инвестиций в Центральной Азии.
В Узбекистане, напротив, объем инвестиций сократился на 49% и составил 4 миллиарда долларов.
Кыргызстан показал самый высокий рост, увеличив объем инвестиций на 310% до 2,1 миллиарда долларов.
Среди других стран региона:
- Азербайджан привлек 1,2 миллиарда долларов, что на 1% больше, чем в прошлом году.
- Туркменистан получил 339 миллионов долларов.
- Грузия - 126 миллионов долларов.
- Армения - 67 миллионов долларов.
Platforma.uz отмечает, что такие изменения свидетельствуют о разных уровнях инвестиционной привлекательности стран региона.
Кроме того, подчеркивается, что в Узбекистане иногда наблюдаются случаи завышения статистики по инвестициям или предоставления недостоверных данных, что может повлиять на восприятие реальной ситуации.