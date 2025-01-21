Казахстан стал лидером по привлечению инвестиций, в Узбекистане зафиксирован спад

13:40 21.01.2025

21 января 2025



Platforma.uz сообщает, что в 2024 году объем привлеченных инвестиций в страны Центральной Азии изменился, демонстрируя значительные различия между государствами региона.



Казахстан привлек 15,7 миллиарда долларов, что на 88% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель составляет 63% от общего объема инвестиций в Центральной Азии.



В Узбекистане, напротив, объем инвестиций сократился на 49% и составил 4 миллиарда долларов.



Кыргызстан показал самый высокий рост, увеличив объем инвестиций на 310% до 2,1 миллиарда долларов.



Среди других стран региона:



- Азербайджан привлек 1,2 миллиарда долларов, что на 1% больше, чем в прошлом году.

- Туркменистан получил 339 миллионов долларов.

- Грузия - 126 миллионов долларов.

- Армения - 67 миллионов долларов.



Platforma.uz отмечает, что такие изменения свидетельствуют о разных уровнях инвестиционной привлекательности стран региона.



Кроме того, подчеркивается, что в Узбекистане иногда наблюдаются случаи завышения статистики по инвестициям или предоставления недостоверных данных, что может повлиять на восприятие реальной ситуации.



