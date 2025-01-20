|Ветеран Великой Отечественной войны из Туркменистана Кошек Солтанмырадов отметил 100-летний юбилей
13:50 21.01.2025
Житель города Губадаг Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята, ветеран Великой Отечественной войны Кошек Солтанмырадов торжественно отметил свой 100-летний юбилей.
Юбиляра поздравили родные, близкие, а также работники велаятского хякимлика, руководители и представители Дашогузского велаятского объединения профсоюзов, городского и велаятского комитетов Демократической партии Туркменистана.
Участник многих сражений, награжденный орденами и медалями, Кошек Солтанмырадов стал примером мужества и стойкости для нескольких поколений туркмен.
Солтанмырадов ушел на фронт в 1943 году, когда ему было всего 18 лет. После войны он работал в правоохранительных органах.
Кошек Солтанмырадов поделился воспоминаниями о войне и выразил благодарность за заботу государства о ветеранах. Об этом сообщается в газете "Нейтральный Туркменистан".
МИЦ Туркменистана
20.01.2025