Трамп открыл Америку. В США будет только два гендера: мужской и женский

14:30 21.01.2025

"Я миротворец". Трамп выступил на церемонии инаугурации. Ключевые заявления:



- Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и пообещал вернуть "миллионы преступников туда, откуда они пришли". Он также пошлет войска к границе.



- Объявил режим ЧП в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов.



- Пообещал отменить правительственную цензуру.



- Заявил, что в США признаны только два гендера: мужской и женский.



- США переименуют Мексиканский залив в залив Америки и вернут себе Панамский канал.



- Пообещал построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир", но отметил, что военный успех будет измеряться "войнами, которых удалось избежать".



- США установят свой флаг на Марсе.



- Пообещал, что "мощь США" остановит все войны и принесет новый дух единства в мир. Украину и Россию Трамп ни разу не упомянул.



