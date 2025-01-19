Потери от теневой экономики Казахстана посчитала Высшая аудиторская палата

15:04 21.01.2025

Смаилов подвел итоги аудита



АСТАНА, 21 янв - Sputnik. Высшая аудиторская палата провела проверку эффективности политики государства по противодействию теневой экономике, результаты озвучили на заседании.



"Казахстан нацелен на уменьшение доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте до 15%, что соответствует уровню развитых стран ОЭСР. И в последние годы отмечается устойчивый тренд по снижению этого показателя – с 28,8% в 2017 году до 17,5% в 2023 году", - сообщили в ВАП.



Как отметил председатель ВАП Алихан Смаилов, выявили ряд существенных недостатков. Например, отсутствует госорган, который бы отвечал за формирование единой политики в сфере противодействия теневой экономике и координацию других ведомств. Подобные функции изначально были закреплены за Агентством по финансовому мониторингу. Однако впоследствии их исключили из Положения АФМ.



"Не прослеживается слаженная работа госорганов. Комплексные планы недостаточно ориентированы на снижение теневой экономики. Мероприятия проработаны слабо, некоторые фактически снимаются с контроля без исполнения. Не проводится оценка их влияния на снижение теневой экономики. При этом аудит показал, что в стране есть значительный объем скрытого оборота", - отметил Алихан Смаилов.



Назвали и рисковые зоны и сферы, которые только способствуют росту теневого оборота экономики. Например, по данным КГД, граждане трех центральноазиатских стран заработали в Казахстане за три года 136 миллиардов тенге (256,6 миллиона долларов).



Однако, по информации Нацбанка, за это же время они перевели на родину суммарно 1 триллион тенге (1,8 миллиарда долларов). То есть велика вероятность производства "теневых" товаров или услуг, отметил Смаилов.



Всего по результатам аудита установлено:

косвенных потерь бюджета по доходной части на 74 миллиарда тенге (139,6 миллионов долларов);

- 18 процедурных нарушений;

- 23 системных недостатка.



У аудиторов также возникли вопросы к методикам определения ненаблюдаемой экономики.



"Например, используется коэффициент безналичного оборота. Это соотношение безналичных платежей физлиц за товары и услуги к ВВП. Но доля такихплатежей итак растет каждый год, что автоматически "снижает" уровень теневой экономики. Поэтому обоснованность этого коэффициента вызывает сомнения", - отметили аудиторы.



В целом, теневая экономика негативно влияет на развитие страны, снижая уровень добросовестной конкуренции, препятствуя росту малого и среднего бизнеса, а также сокращая поступления в государственный бюджет, подчеркнули в Высшей аудиторской палате.