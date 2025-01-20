"Круглый стол" УзА: Миролюбивая, открытая, прагматичная, активная внешняя политика Нового Узбекистана

15:11 21.01.2025

20.01.2025



На нынешнем этапе развития Нового Узбекистана, закладывающем основу Третьего Ренессанса, проводится ранее не наблюдавшаяся активная, открытая, прагматичная и практическая внешняя политика. В результате возрастает престиж страны в региональном и международном масштабах, укрепляется ее место в рядах международных организаций.



Многосторонняя дипломатия республики в рамках таких структур, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОЭС, ОТГ, выдвигаемые инициативы по вопросам мировой безопасности и регионального развития поддерживаются мировым сообществом.



Экономическая открытость, привлекательность для инвестиций и бизнеса, стремление к решению любой проблемы на основе единого подхода, взаимного уважения и понимания, установление сбалансированных, взаимно заинтересованных связей с лидирующими странами, политическое доверие и соблюдение международного права – так характеризуют зарубежные партнеры внешнюю политику, проводимую под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



Эти факторы свидетельствуют о светлом будущем страны не только в регионе, но и в глобальном масштабе.



УзА организовало "круглый стол" с участием экспертов для обсуждения активной внешней политики Узбекистана и складывающейся в духе добрососедства геополитической ситуации в Центральной Азии на примере итогов официального визита главы нашего государства в Объединенные Арабские Эмираты.



Абдулла Абдукодиров, первый заместитель директора Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан:



– В политике есть астрономическое понятие - "центры притяжения". Узбекистан, как "сердце" Центральной Азии в геополитическом отношении, стал центром притяжения.



Такими центрами считаются на севере - Россия, на востоке – Китай, на юге – Индия, на юго-западе – страны Залива. На самом деле Залив – понятие довольно широкое. То есть, кроме Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, в регионе имеют влияние Иран и ряд других стран.



Сегодня страны Залива стали территорией, координирующей политику, связанную с Югом, Востоком и Севером. Ибо за регионом стоят мощные силы. Например, хорошие связи установлены между ОАЭ и США, эта страна получает большие инвестиции от Соединенных Штатов.



Умеренная политика Эмиратов основана на тесном экономическом диалоге с Израилем, вместе с тем установлены добрые отношения с исламскими государствами. В целом Залив, как центр притяжения, очень важен для Центральной Азии.



Зилола Юнусова, начальник отдела Центра внешнеполитических исследований и международных инициатив:



– Открытая, прагматичная, инициативная внешняя политика стала своеобразной визитной карточкой Узбекистана. Визиты высокого уровня главы нашего государства ярко демонстрируют многие важные аспекты.



Во-первых, расширилась география связей на международной арене. Сегодня круг внешней политики страны охватывает не только Центральную Азию, СНГ и ведущие страны Азии, но и страны Ближнего, Среднего Востока, Европы. Это позволяет диверсифицировать в определенной степени внешнюю экономику.



Во-вторых, сформирована система взаимно заинтересованных отношений со всеми соседними странами и налажено эффективное сотрудничество в разрезе всех сфер. С Казахстаном, Таджикистаном, Азербайджаном установлены союзнические отношения. Эти действия можно оценить, как важный и уверенный шаг на пути формирования в регионе устойчиво развивающегося пространства.



Сайфиддин Жураев, директор Центра аналитических исследований ТГУВ:



– Если вспомнить недавнюю историю, точнее 2016 - 2017 годы, можно убедиться в том, что сегодня перед Узбекистаном стоят важные задачи. А именно – в тот период нам следовало вырваться из создавшегося геополитического и геоэкономического кольцам. Казалось, мы долгое время оставались в этом кольце, было много вопросов, требующих незамедлительного решения. Для устранения проблем началась работа с другими государствами на основе открытости. Так, сегодня у нас нет закрытой или не подлежащей обсуждению темы по внешней политике. Налажено ведение конструктивного открытого диалога в стране и за ее пределами. Это большое достижение.



Особенно после 2017 года изменились все основные направления, методология и содержание внешней политики государства. Прежде всего было достигнуто установление атмосферы добрососедства со странами Центральной Азии. В этом процессе одним из важных факторов стало учреждение по инициативе Президента нашей страны Координационного совета стран Центральной Азии. Сегодня этот регион серьезно воспринимается мировым сообществом в качестве целостного пространства с резко возросшей стратегической значимостью.



Для усиления связей со странами мира сформирована платформа "C5+". В настоящее время успешно действуют 11 подобных форматов.



Усмонжон Бутаев, профессор НУУз, доктор политических наук:



–Внешняя политика страны, в частности сотрудничество со станами Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии, Европейского и Американского континентов, с 2016 года проводится абсолютно на новой основе. Сегодня демонстрируется миру открытая, прозрачная, прагматичная и конструктивная внешняя политика Нового Узбекистана.



По мнению международных экспертов-политологов, наша республика сумела показать новый дух интеграции со странами Центральной Азии. Основой этому послужило общее стремление к интеграции стран, которые объединяют общие ценности, менталитет, религия.



Президент Шавкат Мирзиеев в 2024 году активно и многогранно занимался внешней политикой. Совершил 17 визитов в зарубежные страны. Подписал более 260 двух- и многосторонних международных документов. Провел более 90 встреч с главами и делегациями зарубежных государств.



Это не просто цифры. За каждой из них проекты и инициативы, служащие национальным и региональным интересам.



Уткир Алимов,

УзА.