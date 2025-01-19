|Президент Садыр Жапаров открыл Юридическую академию Генеральной прокуратуры в Бишкеке
15:15 21.01.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 20 января принял участие в церемонии открытия Юридической академии Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в г. Бишкек.
В своей речи Глава государства подчеркнул, что в быстро меняющемся мире, чтобы достойно отвечать на вызовы времени и предотвращать различные угрозы, прокуратуре, юстиции, правоохранительным органам и судебной системе необходимы высококвалифицированные кадры и профессиональные специалисты высшего уровня.
"Необходимость в таких кадрах ставит на повестку дня коренные изменения кадровой политики, внедрение передовых стандартов и инноваций в управлении кадрами, а также системный подход к отбору, подготовке и продвижению сотрудников, которые работают честно и профессионально", - отметил Садыр Жапаров.
Он напомнил, что основная цель Юридической академии - подготовка высококвалифицированных кадров для прокуратуры и других правоохранительных органов, а также создание эффективной системы непрерывного обучения.
"Мы надеемся, что благодаря работе этой академии будут устранены недостатки и ошибки в деятельности сотрудников правоохранительных органов, повысится их эффективность, а знания и практика будут органично сочетаться", - сказал Президент.
Глава государства отметил необходимость обеспечения реализации последовательной государственной кадровой политики, улучшения системы отбора и подготовки кадров, укрепления потенциала сотрудников прокуратуры, развития их профессиональных и нравственных качеств, а также патриотизма.
"Выпускники Юридической академии должны овладеть навыками обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства на высоком уровне. Особое внимание необходимо уделять их способности эффективно реализовывать функции прокуратуры, анализировать важную информацию и применять правовые нормы в области прокурорского надзора", - подчеркнул Президент.
Он акцентировал, что юридическое образование, полученное в академии, должно стать прочной основой для уверенного шага каждого выпускника к реальной деятельности, связанной с защитой прав человека.
"Сообщается, что профессорско-преподавательский состав академии на 65% состоит из педагогов с учеными степенями и званиями. Кроме того, к учебному процессу будут привлечены опытные сотрудники правоохранительных органов. Отмечу, что открытие Юридической академии возлагает на ее профессорско-преподавательский состав большую ответственность", - сказал Садыр Жапаров.
Глава государства особо отметил, что сегодняшние студенты первого курса в будущем станут первыми выпускниками этой академии, и уровень их знаний и профессионализма на практике либо возвысит престиж Юридической академии, либо, наоборот, подорвет ее репутацию.
"Убежден, что благодаря упорной работе и самоотверженному труду профессорско-преподавательского состава академия станет известным образовательным учреждением в сфере юриспруденции, научным центром и крупной школой, готовящей профессиональных и конкурентоспособных специалистов", - подчеркнул Президент.
В завершение своей речи Садыр Жапаров обратился к студентам академии со словами напутствия и призвал проявлять стойкость в преодолении испытаний и быть достойным примером для следующих поколений студентов.
В рамках церемонии открытия Юридической академии Президент Садыр Жапаров осмотрел современные учебные классы, ознакомился с Музеем прокуратуры, посетил библиотеку, криминалистический центр и оставил памятную запись в книге пожеланий, подчеркнув важность миссии учебного заведения для будущего страны.