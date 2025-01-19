Президент Садыр Жапаров открыл Юридическую академию Генеральной прокуратуры в Бишкеке

15:15 21.01.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 20 января принял участие в церемонии открытия Юридической академии Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в г. Бишкек.



В своей речи Глава государства подчеркнул, что в быстро меняющемся мире, чтобы достойно отвечать на вызовы времени и предотвращать различные угрозы, прокуратуре, юстиции, правоохранительным органам и судебной системе необходимы высококвалифицированные кадры и профессиональные специалисты высшего уровня.



