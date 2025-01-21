Старшая дочь и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиеева открыла четвертый сезон "Школы женщин-лидеров"

15:20 21.01.2025

Саида Мирзиеева открыла четвертый сезон "Школы женщин-лидеров"



21 января 2025



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. На открытии четвертого сезона "Школы женщин-лидеров" Саида Мирзиеева отметила, что программа продолжает свою миссию по поддержке молодых и амбициозных женщин, которые стремятся стать лидерами в различных областях.



Она подчеркнула, что проект не только дает участницам ценные знания и навыки, но и вдохновляет их на самореализацию и активное участие в жизни страны. Саида Мирзиеева отметила, что каждое занятие в рамках программы направлено на развитие лидерских качеств, необходимых для преодоления современных вызовов.



Она выразила благодарность всем, кто участвует в организации программы, и пожелала участницам вдохновения, энергии и уверенности на пути к их целям.



