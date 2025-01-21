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В Кыргызстане планируют кардинально изменить государственный гимн. По просьбам орнитологов?
15:30 21.01.2025

Орнитолог – это зоолог-биолог, который специализируется на изучении птиц, их биологии, поведении...

Новый гимн Кыргызстана и СССР: какая между ними связь?
21 января, 2025

В Кыргызстане планируют кардинально изменить государственный гимн. Инициатором этой идеи выступил председатель парламента Тургунбек уулу Нурланбек. Он озвучил свои предложения осенью 2024 года.

В декабре Нурланбек заявил, что новый гимн должен быть принят до апреля 2025 года. По его словам, действующий гимн был утвержден в то время, когда страна только вышла из состава Советского Союза. Кроме того, спикер отметил, что "гимн трудно исполнять, не каждый кыргыз может это сделать. Это марш".

Нурланбек подчеркнул, что сейчас Кыргызстан - это страна, которая "поднялась на ноги и встала на путь развития". Поэтому гимн должен быть изменен. Он должен быть таким, чтобы каждый кыргызстанец мог его исполнить.

Также спикер упомянул, что гимн уже менялся один раз, и из него был убран один куплет. Он отметил, что подобные изменения происходят и в других странах.

Пожалуй, одним из самых неожиданных поводов для обсуждения стала история о том, как птицы разлетаются при звучании гимна.

"Я слышал, что один из наших президентов, не буду называть его имя, отправился за границу. И когда там зазвучал наш гимн, птицы, которые сидели на деревьях, улетели. А когда заиграл гимн другой страны, они вернулись обратно", - рассказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Кроме того, спикер отметил, что считает недостатком гимна то, что он написан от третьего лица.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал идею изменения гимна. В интервью информационному агентству "Кабар" он сказал: "Что плохого в том, чтобы обновить его?"

Однако эта инициатива властей вызвала неоднозначную реакцию в обществе, особенно из-за того, что ранее уже был изменен государственный флаг.

Власти обещают, что мнение общественности будет учтено. Будет объявлен конкурс на создание нового государственного гимна, в котором смогут принять участие все желающие.

Стоит отметить, что в декабре 2023 года по предложению Тургунбека уулу Нурланбека был изменен еще один государственный символ - флаг страны. Как и в прошлый раз, новость об изменении атрибута государства вызвала активное обсуждение в обществе и социальных сетях.

Многие жители Кыргызстана в социальных сетях выразили свое недовольство. Одни с юмором отмечают, что сначала поменяли флаг, теперь гимн, а потом и название страны изменят. Они считают, что такие вопросы нужно решать путем референдума. Другие с возмущением говорят о том, что в стране достаточно проблем, требующих внимания, например, как улучшить экономику страны и качество жизни граждан. Есть и те, кто предложил "поменять спикера, а не гимн".

Те, кто поддерживает инициативу властей, пишут, что им не нравится текст гимна или они считают его незапоминающимся. Некоторые считают, что нынешний гимн похож на коммунистический и его нужно изменить.

В то же время есть и те, кто поддерживает изменения. Они считают, что гимн не запоминающийся или им не нравится его текст, либо он не вызывает сильных эмоций при исполнении. Некоторые предполагают, что нынешний гимн похож на коммунистический и его нужно изменить.

Гульзада Станалиева, поэтесса и кандидат филологических наук, также считает, что нынешний гимн напоминает гимн Киргизской ССР, и поддерживает идею его обновления.

"Гимн был принят в 1990-е годы, когда наше независимое мышление еще не сформировалось, мы все еще находились под влиянием советской идеологии и не могли мыслить по-новому. Сейчас другое время, и сознание тоже другое. Следующее поколение будет совсем другим. Пусть текст будет подходящим для будущих поколений", - сказала она.

Кандидат филологических наук проанализировала текст государственного гимна. По ее мнению, хотя первые два куплета логически связаны, можно было бы усилить художественную и эмоциональную составляющую. Кроме того, припев, который должен вызывать эмоции, не отражает этого.

Станалиева с сожалением спрашивает: "Почему в нашем гимне нет чувств?"

В своем ответе на вопрос о том, как гимн влияет на развитие государства, Станалиева делает акцент на том, что государственный гимн должен быть наполнен ценностями, историей и культурным наследием страны. Он должен воспевать свободу, справедливость и единство народа, а также укреплять любовь к родине.

"Самое важное - это то, что текст гимна должен быть написан от первого лица, чтобы каждый гражданин мог исполнять его от своего имени. Только тогда гимн сможет укрепить наше национальное самосознание, гражданскую ответственность и честь", - считает она.

Доктор исторических наук, бывший спикер парламента Кыргызской Республики Зайнидин Курманов считает, что изменение гимна не принесет ни вреда, ни пользы.

Он отмечает, что Кыргызстан - небольшая страна, но она разделена на регионы, каждый из которых находится под влиянием определенной культуры. Это влияет на отношение к государственным символам. Однако Курманов считает, что перестановка слагаемых не изменит результат.

Он подчеркивает, что наши успехи, достижения и неудачи зависят от нас самих, а не от символов.

Бывший спикер парламента обращает внимание на то, что одна из важных функций власти - мобилизационная. Он говорит: "Проводить реформы, быть справедливыми, создавать символы, которые объединяют, а не разделяют народ - вот что они делают". Однако, по его мнению, объединять население нужно по другим критериям, таким как рост ВВП, международные рейтинги, прозрачность, открытость, общественный контроль и борьба с коррупцией.

Уже созданы депутатская и межведомственная комиссии по изменению гимна. Министерству культуры в Бишкеке поручено разработать положение о конкурсе, который пройдет в несколько этапов. Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Мелис Мураталиев. По его информации, все варианты текстов пройдут лингвистическую экспертизу, а в парламент будут представлены три варианта нового гимна.

Источник - politik.uz
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