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Таджикистан–Россия: прозападные пропагандисты возбуждают миграционную тему
15:39 21.01.2025

20.01.2025

В новом 2025 году антироссийские силы продолжают гнуть свою неизменную линию на стравливание Душанбе и Москвы на почве разногласий в сфере миграционной политики.

В частности, уже 13 января в местной прозападной оппозиционной прессе в статье "Более половины регионов России ограничили трудоустройство мигрантов" появляются такие провокационные вопросы, как индийцы вместо таджикистанцев? Далее и вовсе утверждается, что после кровавого теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье российские власти якобы начали антимигрантскую кампанию. А выразилось это в том, что депутаты Госдумы стали предлагать новые законопроекты, официальные лица выступали с критикой мигрантов, на уровне регионов стали вводиться ограничения на трудоустройство иностранцев. Причем, по словам купленных журналистов, на деле все эти рестрикции направлены исключительно на рабочих из Узбекистана и Таджикистана.

На самом деле Россией предусмотрены вполне вменяемые изменения, не ужесточающие или дискриминирующие центральноазиатских граждан, а контролирующие в большей, чем ранее, степени поток нелегальной миграции. Подчеркнем – нелегальной. Кратко их перечислим.

Во-первых, с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон, сокращающий максимальный срок пребывания на территории РФ иностранных граждан, прибывающих в РФ в порядке, не требующем получения визы до 90 дней в календарном году (ранее этот срок составлял 90 дней в течение периода в 180 суток).

Во-вторых, 5 февраля 2025 года вступают в силу изменения в регламенте МВД РФ по миграционному учету иностранных граждан в РФ.

В-третьих, с 19 августа 2024 года иностранным гражданам, желающим переехать в РФ из-за деструктивной политики своих государств, предоставляется право обратиться с заявлением о выдаче РВИ в РФ в упрощенном порядке: без учета утвержденной правительством квоты на выдачу временного проживания, без сдачи экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

В-четвертых, с 25 января 2025 года вступает в силу ФЗ, увеличивающий срок нахождения в браке с гражданином РФ до трех лет, необходимый для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке.

В-пятых, с 5 февраля 2025 года временно пребывающих в РФ иностранцев будут ставить на учет по месту пребывания не более чем на год.

В-шестых, с 1 января 2025 года размер фиксированного ежемесячного) авансового платежа по оплате патента увеличился.

Заодно отметим изменения в миграционной политике РФ, произошедшие в прошлом году. С 1 июля 2024 года вступили в силу положения закона, увеличивающие размер государственных пошлин за оформления ряда миграционных документов. С 10 декабря 2024 года утвержден новый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. С 23 июня 2024 года вступил в силу приказ МВД, утвердивший перечень субъектов РФ, на территориях которых предоставление государственных услуг в сфере миграции частично передано ФГУП "Паспортно-визовой сервис" МВД России.

Между прочим, уже сейчас просматриваются первые позитивные плоды от этих нововведений, крайне положительно влияющих на отношения России с Центральной Азией. Например, исходя из сведений МВД России, по итогам 2024 года количество иностранных граждан, совершивших преступления, сократилось на 3,8%. Общее количество преступлений, совершенных ими, снизилось на 0,9%: на 2,2% уменьшилось число тяжких и особо тяжких деяний, совершенных иностранцами. Кроме того, на 12,3% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 12,5% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 6,7% – убийств и покушений на убийство. Также на 9,2% сократилось число краж, совершенных иностранными гражданами.

Как оказалось, вопреки раздуванию русофобских настроений, особенно среди таджиков, ничего сверхъестественного в плане трансформаций в российском миграционном законодательстве не произошло и не предвидится.

Недаром же в конце декабря прошлого года в ходе встречи президентов РФ и РТ Владимира Путина и Эмомали Рахмона российский лидер подчеркнул, что Таджикистан является для России надежным союзником и хорошим экономическим партнером: РФ занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место – по объему инвестиций.

При этом таджикская экономика сильно зависит от финансовых поступлений, отправляемых гражданами республики, работающими за рубежом, они составляют порядка 50% от объема ВВП (в 2023 году – 5,7 млрд долларов). В настоящее время в России в различных отраслях – от строительства до сферы услуг – трудятся почти более 2 млн граждан Таджикистана (при населении республики примерно в 10 млн чел.).

Тем не менее, несмотря на столь тесные отношения, вопросы миграции и изучения русского языка продолжают оставаться наиболее чувствительной сферой для двух государств. И Россия пытается их разрешать.

В частности, В. Путин откликнулся на сетования Душанбе по поводу того, что в школах Таджикистана работает всего 72 преподавателя русского языка. В текущем году их число будет увеличено до 82.

Еще одной сложной сферой взаимодействия является энергетика. Так, Таджикистан должен России 333 млн долларов за электроэнергию, поставленную в рамках совместного предприятия "Сангтудинская ГЭС-1". При этом Душанбе просто необходимо достроить Рогунскую ГЭС, так как она позволит обеспечить внутренние потребности и будет способствовать увеличению доходов страны благодаря экспорту. Отметим, что ранее Всемирный банк одобрил выделение 660 млн на достройку этого значимого объекта.

Однако, как отмечают ведущие эксперты, данные средства – это просто "капля в море" по сравнению с инвестициями в Таджикистан со стороны китайских компаний: за 10 лет КНР вложил в экономику страны более 2,6 млрд долларов и в ней действуют 700 предприятий с китайским участием.

Некоторые эксперты говорят в связи с этим о вероятном развороте Душанбе в сторону Поднебесной. Однако такой разворот имеет и обратную сторону медали, принимая во внимание смену руководства США. По мнению ряда специалистов, после прихода к власти Дональда Трампа давление США на китайскую экономику еще больше усилится, учитывая, что Трамп предполагает открыть "торговую войну", введя ряд жестких ограничений в торговле. В этом контексте Душанбе, сам того не желая, станет заложником ситуации и будет втянут в американо-китайское противостояние.

Рассчитывать же на поблажки со стороны США Душанбе не стоит. Очевидно, что с выводом военного контингента из Афганистана в 2021 году "бубновый" интерес Вашингтона к Таджикистану постепенно сошел на нет, хотя иногда американцы и пытаются изображать дешевые потуги в части материально-технического обеспечения безопасности РТ.

Кстати, даже оппозиционным политологам приходится признавать, что во время своего правления Д. Трамп перейдет от попыток военно-политического усиления своих позиций в Таджикистане к использованию "мягкой силы" посредством СМИ, деятельности НKO, а вся помощь будет сводиться к ничтожным грантовым поддержкам, да и то исключительно в целях противостояния влиянию Китая и России.

В то же время главными гарантами безопасности Таджикистана, которые придают первостепенное значение противодействию угрозам терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, по-прежнему остаются Россия и ОДКБ. По словам политического обозревателя Олима Ширинова, который подводил итоги уходящего года для Таджикистана, благодаря недавно принятой целевой программе ОДКБ по укреплению границ Таджикистана и Афганистана Душанбе получит доступ к важным механизмам защиты.

Эта программа предусматривает строительство укреплений на границе Таджикистана с Афганистаном, а также создание условий по обеим сторонам линии границы для сотрудничества и улучшения социально-экономического положения в приграничных провинциях Афганистана. Таджикистан также получит не только доступ к материальным ресурсам, но и к важным дипломатическим и военным механизмам защиты. Кроме того, Душанбе участвует в совместных учениях ОДКБ, где отрабатываются различные варианты по отражению всевозможных угроз и агрессии со стороны террористических группировок, которые дислоцированы в северных провинциях Афганистана.

На наш взгляд, названный эксперт абсолютно прав, утверждая, что программа ОДКБ однозначно укрепит безопасность на южных рубежах не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии.

Как говорится, пока США только "разговоры разговаривают", Россия и ОДКБ без громких деклараций охраняют внешние границы страны от любых вторжений экстремистов и террористов с территории соседнего Афганистана.

Вполне оправданными являются и меры, предпринимаемые Москвой для борьбы с нелегальной миграцией.

Источник - AsiaIs - Новости Азии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737463140


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