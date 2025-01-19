Марат Джураев назначен первый замминистра занятости и сокращения бедности Узбекистана

15:43 21.01.2025

Первым заместителем министра занятости и сокращения бедности назначен Марат Джураев, ранее работавший в Администрации президента Узбекистана.



Марат Джураев указом президента Узбекистана назначен на должность первого заместителя министра занятости и сокращения бедности, сообщила пресс-служба министерства.



До назначения Марат Джураев занимал должность начальника отдела развития банковского сектора, финансового рынка и финансовых технологий в Администрации президента.



