"Я скачаю, в свободное время поиграем" - премьер Казахстана Бектенов заинтересовался казахстанской игрой

16:15 21.01.2025

Алина Шашкина

Корреспондент

21 января 2025



Премьер-министр Олжас Бектенов заинтересовался казахстанской игрой - настолько, что пообещал ее скачать и поиграть в свободное время. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сегодня члены правительства обсуждали вопрос развития экспорта IТ-услуг в Казахстане. После выступления одного из стартаперов, который презентовал онлайн-игру, премьер Олжас Бектенов поинтересовался разработкой.



"Что за игра, подскажите?", - спросил премьер.



