|"Я скачаю, в свободное время поиграем" - премьер Казахстана Бектенов заинтересовался казахстанской игрой
16:15 21.01.2025
Алина Шашкина
Корреспондент
21 января 2025
Премьер-министр Олжас Бектенов заинтересовался казахстанской игрой - настолько, что пообещал ее скачать и поиграть в свободное время. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня члены правительства обсуждали вопрос развития экспорта IТ-услуг в Казахстане. После выступления одного из стартаперов, который презентовал онлайн-игру, премьер Олжас Бектенов поинтересовался разработкой.
"Что за игра, подскажите?", - спросил премьер.
"Можно сказать, что это метавселенная на телефон, чем-то напоминает GTA, то есть это открытый мир, где люди могут с телефона играть, взаимодействовать онлайн. Можно сказать, что как метавселенная", - ответил докладчик.
По словам стартапера, игра уже есть в наличии в AppStore и Google Play. После этого премьер сказал, что скачает игру и поиграет в свободное время.
"Я скачаю, в свободное время поиграем. Если играть, то в казахстанские игры. Я всех призываю, коллеги. Я знаю, у нас коллеги играют, особенно молодые. Ну, если играть, давайте попробуем наши (игры - прим.)", - добавил он.
Отметим, сегодня члены кабинета министров частично собрались в Министерстве цифрового развития, а не в здании правительства. Последнее заседание правительства в 2024 году прошло там же.
Тогда Олжас Бектенов пошутил над цифровым министром Жасланом Мадиевым, сказав, что после заседания того ждет "серьезный разговор с женой".