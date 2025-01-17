МИД России: О недостоверной публикации на сайте "Независимой газеты" с нападкам на высшее политическое руководство Туркменистана

16:24 21.01.2025

О недостоверной публикации на сайте "Независимой газеты"

17.01.2025 17:59



В МИД поступают вопросы от СМИ в отношении соответствия официальной позиции России размещенной 12 января 2025 года на сайте "Независимой газеты" статьи с одиозным заголовком "Нейтралитет оказался поводом для укрепления культа личности второго Туркменбаши" и оторванным от реальности содержанием. В частности, автор материала подверг нападкам высшее политическое руководство Туркменистана.



Статьей 29 Конституции Российской Федерации гарантируются свобода слова и свобода массовой информации. В данном же случае речь идет о недобросовестной подаче материала автором, выразившим сугубо личное видение. Приведенные в статье оценки не имеют ничего общего с официальной позицией России и не отражают высокий статус связей между нашими дружественными странами. Отношения между Российской Федерацией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, базируются на принципах давней дружбы, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и учета интересов друг друга.



Сотрудничество между нашими странами поступательно развивается в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и образовательной областях. В частности, повышение динамики двустороннего взаимодействия обсуждалось в ходе встречи Президента России В.В.Путина и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Г.М.Бердымухамедова в октябре 2024 года в Ашхабаде. Россия высоко ценит приверженность туркменского народа благородному курсу постоянного нейтралитета, а также особое внимание, которое в Туркменистане уделяют сохранению памяти о нашей общей победе в Великой Отечественной войне.



Еще раз призываем представителей СМИ к ответственному отношению к размещаемой на своих ресурсах информации.