Экспорт Грузии в Россию в 2024 году вырос на 3,7%. Больше всего Грузия экспортировала в Кыргызстан

16:52 21.01.2025

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Товарооборот Грузии и России в 2024 году составил $2,53 млрд, увеличившись на 5,4% к уровню 2023 года, сообщает сайт Национальной службы статистики Грузии.



Грузинский экспорт за год вырос на 3,7%, до $681,5 млн, при росте импорта из России на 6%, до $1,85 млрд. Для Грузии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией составило $1,17 млрд, увеличившись на 7,4%.



В 2024 году в структуре экспорта Грузии Россия занимает четвертое место (после Киргизии, Азербайджана и Казахстана) с долей 10,4% (в 2023 году - 10,8%), в структуре импорта - третье место (после Турции и США) с долей 11% (11,2%).



В товарной структуре экспорта Грузии в Россию поставки вина в стоимостном выражении выросли на 8,5%, до $182,6 млн (в натуральном выражении рост на 7,1%, до 66,7 тысячи тонн), экспорт других алкогольных напитков возрос в 2,3 раза, до $154,8 млн (рост в 2,5 раза, до 39,85 тысячи тонн), минеральной воды - на 24,4%, до $76,92 млн (на 25,8%, до 141,4 тысячи тонн), газированной воды с сахаром - на 1,5%, до $61,66 млн (снижение на 7,7%, до 69,94 тысячи тонн), фруктов - на 14,1%, до $32,24 млн (на 10,9%, до 29,4 тысячи тонн). Экспорт других товаров снизился на 36%, до $173,2 млн.



В структуре импорта из России поставки нефти и нефтепродуктов сократились на 5,9%, до $519,5 млн (в натуральном выражении снижение на 9,5%, до 698,1 тыс. тонн), газообразных углеводородов - выросли на 37,9%, до $180,94 млн (на 33,9%, до 650,7 тыс. тонн), поставки прутков из углеродистой стали возросли в 2 раза, до $114,5 млн (рост в 2 раза, до 199,8 тыс. тонн), пшеницы и меслина - на 34,6%, до $75,69 млн (в 1,5 раза, до 324,8 тыс. тонн), растительного масла - на 13,8%, до $44,57 млн (на 10,3%, до 41,8 тыс. тонн). Импорт прочих товаров вырос на 0,7%, до $914,6 млн.



В 2023 году торговый оборот Грузии и России составил почти $2,5 млрд, сократившись на 3% к показателю 2022 года. Экспорт товаров из Грузии в Россию в 2023 году превысил $657 млн (рост на 2,2%), импорт - $1,74 млрд (снижение на 5%).



В 2024 году больше всего Грузия экспортировала в Кыргызстан



В тройке крупнейших экспортных партнеров первое место занимает Кыргызстан с объемом 1 млрд 287,4 млн долларов США, второе место занимает Казахстан с 859,9 млн долларов, а третье место - Азербайджан с 724,5 млн долларов.