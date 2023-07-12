Кыргызстан в 2023 году вошел в топ-50 стран по эффективности реализации Целей устойчивого развития ООН

17:32 21.01.2025

Кыргызская Республика заняла 45-е место по показателям Целей Устойчивого Развития за 2023 год и лидирует среди стран Центральной Азии

Дата публикации: 12.07.2023

Согласно Докладу об устойчивом развитии за 2023 год (Sustainable Development Report 2023) Кыргызская Республика по показателям Целей устойчивого развития заняла 45-е место (74.4 балла) из 166 изучаемых стран.

https://stat.gov.kg/ru/news/kyrgyzskaya-respublika-zanyala-45-e-mesto-po-pokazatelyam-celej-ustojchivogo-razvitiya-za-2023-god-i-lidiruet-sredi-stran-centralnoj-azii/



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Кыргызстан вошел в топ-50 стран по эффективности реализации Целей устойчивого развития ООН



by Economist.kg

19 янв. 2025



Кыргызстан вошел в топ-50 стран по эффективности реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), заняв 45-е место. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев на встрече с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Антье Граве.



В ходе встречи были подведены итоги сотрудничества Кыргызстана и ООН в 2024 году и намечены перспективы на будущее. Касымалиев подчеркнул, что Кыргызстан продолжает уделять приоритетное внимание достижению ЦУР, интегрировав их в национальную программу развития.



"Кыргызстан вошел в топ-50 стран по эффективности реализации ЦУР, заняв 45 место. К 2030 году Кыргызстан ставит амбициозную цель – войти в число 30 лучших стран ООН по реализации ЦУР", – сказал глава кабмина.



Касымалиев также отметил, что КР продолжит продвигать горную повестку, а также рассказал о стратегических проектах страны по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.



Кроме того, были обсуждены значимые события 2024 года, включая участие президента Садыра Жапарова в 79-й сессии генеральной ассамблеи ООН и визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Кыргызстан, который придал новый импульс двустороннему сотрудничеству по вопросам региональной безопасности, изменения климата и устойчивого горного развития.



Постоянный координатор ООН в Кыргызстане подтвердила готовность поддерживать инициативы страны и способствовать их реализации на международной арене.