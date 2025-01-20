Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: 76 погибших

00:10 22.01.2025

76 человек погибли во время пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, сообщает Zakon.kz.



Как пишет издание Hürriyet Daily News со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля. По его словам, тела 45 погибших граждан переданы их семьям. Личности остальных предстоит опознать через судебно-медицинскую экспертизу и ДНК-тесты.



Пожар на курорте Карталкая произошел минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон. Сообщается о 51 пострадавшем.



Также иностранные СМИ пишут, что гостиница, построенная в 1974 году, облицована деревом, что способствовало быстрому распространению огня. Как рассказал один из спасшихся постояльцев, в здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей.



Всего в отеле проживали 237 человек.



Причина возгорания на данный момент остается невыясненной.