ВС РФ продолжают успешно вести бои на плацдарме севернее Купянска

00:51 22.01.2025

ВС РФ продолжают успешно вести бои на плацдарме в районе пгт Двуречная севернее Купянска – итоговая сводка Readovka за 21 января



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 января в разрезе СВО. Русские войска продолжают усиливать свое присутствие за Осколом севернее Купянска, в ответ противник тоже стянул силы, но их качество весьма сомнительное. В незалежной наметились признаки скорого массового аннулирования старых решений врачебных комиссий, которые освобождали украинцев от службы в ВСУ по состоянию здоровья. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи



Противник опоздал



