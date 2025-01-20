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ВС РФ продолжают успешно вести бои на плацдарме севернее Купянска
00:51 22.01.2025

ВС РФ продолжают успешно вести бои на плацдарме в районе пгт Двуречная севернее Купянска – итоговая сводка Readovka за 21 января

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 января в разрезе СВО. Русские войска продолжают усиливать свое присутствие за Осколом севернее Купянска, в ответ противник тоже стянул силы, но их качество весьма сомнительное. В незалежной наметились признаки скорого массового аннулирования старых решений врачебных комиссий, которые освобождали украинцев от службы в ВСУ по состоянию здоровья. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

Противник опоздал



ВС РФ продолжают наращивать численность сил, действующих на плацдарме за Осколом в районе Двуречной. Несмотря на то, что он практически не расширился по фронту и в глубину обороны ВСУ, некоторые крайне важные вещи на этом участке боев все же произошли.

Украинское командование только к началу этой недели сумело сыскать силы, которые можно перебросить в район русского плацдарма. Для предотвращения обвала всего фронта на Купянском направлении неприятель начал направлять к пгт Двуречная и селу Западное подкрепления. Удалось установить, кого именно привлекли к участию в операции по "спасению Купянска". Из района Волчанска были переброшены подразделения 143-й мотопехотной бригады ВСУ, из Сумской области к пгт Двуречная подошли соединения из состава 117-й бригады ТрО, из северных предместий Купянска для поддержки новоприбывших украинская 116-я ОМБр выделила механизированные подразделения. Кроме того, с целью укрепления фронта против плацдарма ВС РФ прибыли и соединения 10-й горно-штурмовой бригады и военные инженеры для аврального возведения полевой фортификации.

Все это выглядит как серьезнейшее укрепление сектора фронта, на бумаге эти силы выглядят внушительно. Но для понимания, что происходит, стоит обратиться к боевому пути, который прошли вышеуказанные части. 143-я мотопехотная бригада, ранее действовавшая в районе Волчанска, успела прославиться как одна из самых пьющих частей в украинской армии. Кроме того, она еще осенью 2024 года грозилась командованию оставить позиции, так как ее противотанковое вооружение и боеприпасы были переданы группировке ВСУ в Курской области. Эта бригада получила известность как "пьющая" после истории конца ушедшего года, когда в сеть попало видео с офицером 468-го батальона, который отчитывает продавщицу за то, что она продавала алкоголь солдатам 143-й бригады. Отчитывал он за то, что в одни руки продавалось три бутылки водки, а не одна. В итоге пьяные перестрелки, самоубийства и прочие инциденты.

117-я бригада ТрО после тяжелых потерь в боях на Покровском направлении в начале осени была выведена в тыл, где получала пополнение, во всяком случае должна была получить.

116-я ОБМр ВСУ ранее участвовала в боях восточнее Купянска. В октябре 2024 года она понесла серьезные потери и также была выведена с фронта в северное предместье города.

Получается, что командование незалежной усилило фронт у Двуречной обескровленными силами. Причем важно понимать, что речь не идет о переброске к русскому плацдарму полностью укомплектованных бригад, а лишь о батальонных формированиях из состава указанных частей. Более того, задействованные силы не только обескровлены и не прошли полноценного пополнения, но и наличие солдат 143-й бригады добавляет лишний "градус" в степень накала ситуации для ВСУ. Фронт на пару держат подразделение "дистрофиков" и подразделение "алкоголиков", одни отправились усилением, сами его не получив, а других сослали с глаз долой быть "полезными" хоть где-нибудь. Да и украинское командование предприняло переброску своих сил против плацдарма ВС РФ слишком поздно, шансов его ликвидировать у ВСУ больше нет. Качество и состав сил не позволяет, да и время упущено, русский плацдарм уже слишком велик и достаточно силен.

Будущая денонсация "белых билетов"

После коррупционных скандалов с центрами медико-социальной экспертизы (МСЭК) украинским властям удалось затянуть в ВСУ значительное число людей, которые в свое время получали справки о непригодности к службе в армии. Но вариант поиска тех, кто может всеми правдами и неправдами отправиться в окопы, по всей видимости, оказался исчерпанным. Теперь Киев решил пойти дальше и применил аналогичную схему вообще ко всей системе военно-врачебных комиссий при ТЦК. Этот вывод можно сделать на основании того, что СБУ пришла с обысками к заместителю одного из руководителей ВВК Друзю – у него обнаружили огромное количество наличности в долларах США, происхождение которых он объяснить не смог.

Это удар по верхушке системы определения пригодности или непригодности человека к службе в ВСУ. Логично предположить, что ситуация будет похожа на события после разгрома МСЭК. А именно – начнется волна аннулирований "белых билетов", которые выдавали украинские военно-врачебные комиссии. И, как в истории с МСЭК, под гребенку попадут и реальные инвалиды, и те, кто купил справку. Такими схемами украинские власти надеются "извлечь" из-под охранных документов дополнительный мобилизационный ресурс.

Стратегический союзник. Путин и Си Цзиньпин провели полуторачасовой разговор

Владимир Путин провел телемост с Си Цзиньпином. Наш лидер в очередной раз напомнил, что Китай и Россия – это столпы современного многополярного миропорядка, а безопасность в Евразии и мире в целом лежит на наших плечах. Москва за последние годы стала для Пекина важнейшим партнером в нашей традиционной сфере – РФ находится на первом месте по поставкам нефти и природного газа.

Одними из основных тем были, конечно, инаугурация Дональда Трампа и вопрос о том, как взаимодействовать с новым хозяином Белого дома. Здесь лидерам было что обсудить. Россия традиционно поддерживала хорошие отношения с Китаем, но настолько плотными, как сейчас, они стали по случаю СВО и самоизоляции Запада. При этом для США настоящий противник в текущем глобальном противостоянии – это не Россия, а именно Китай. Так что, с одной стороны, РФ волею судеб, безусловно, оказалась в китайском лагере в этой мировой борьбе, а с другой – Пекину важно знать, что Москва – надежный союзник, который не сменит сторону в случае, если получит от Вашингтона какие-то заманчивые предложения.

Нам же не следует забывать, что на Западе, в отличие от Китая, огромная часть элиты рассматривает нас как экзистенциального противника, с которым побиты все горшки и навсегда. Для Восточной Европы и многих в истеблишменте США борьба за "сдерживание России" – это священная корова, которую они будут отстаивать, несмотря на полную иррациональность такой борьбы. Китаю подобный крестоносный подход вообще не свойственен, и к тому же РФ и КНР нечего делить, у нас практически нет объективных точек противостояния. А вот что друг другу дать – есть.

Российская внешняя политика прагматична. И прагматизм диктует нам в ближайшие годы поддерживать тесный контакт с Китаем.

Вчера, 20 января, главным событием дня стала полная блокада украинских сил в Великой Новоселке.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737496260


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