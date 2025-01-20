Киберполиция России. Принцип нулевого доверия: как защитить себя от мошенников

01:08 22.01.2025

Принцип нулевого доверия: как защитить себя от мошенников



Для обеспечения безопасности можно использовать простой, но эффективный принцип: никому не доверяй без проверки. Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде.



