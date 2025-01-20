|Киберполиция России. Принцип нулевого доверия: как защитить себя от мошенников
01:08 22.01.2025
Принцип нулевого доверия: как защитить себя от мошенников
Для обеспечения безопасности можно использовать простой, но эффективный принцип: никому не доверяй без проверки. Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде.
Примеры правильного использования данного принципа:
Не доверяйте "официальным" сообщениям вслепую. Получили звонок из "банка" с просьбой обновить данные? Или сообщение от "друга" с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли.
Не доверяйте даже своим паролям. Если ваш пароль "Qwerty123" или "123456", то это подарок для хакеров.
Задавайте больше вопросов. Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет - не предоставляйте.
Не стесняйтесь просить собеседника подтвердить свои слова. Если вам звонят от имени организации с какими-нибудь требованиями, спросите у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части. Перепроверьте всю полученную информацию.
Доверяйте своим сомнениям. Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи – остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение – это задача мошенников. Не стоит им помогать!