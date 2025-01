ЦентрАзия | О преступлениях британской разведки МИ-6, - Владимир Прохватилов

01:20 22.01.2025 О преступлениях британской разведки МИ-6

Кровавый след тянется от стародавних времен до наших дней



21.01.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



В конце прошлого года глава службы британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур признал участие Великобритании в тайных операциях на Украине.



Сотрудники британских спецслужб принимали участие в различных операциях на территории Украины, помогая Киеву в противостоянии с Россией, сообщил он, выступая в посольстве Великобритании в Париже.



По словам Мура, участие британских представителей в подобных операциях было "скрытым". "Мы высоко ценим свое наследие в вопросе скрытых действий, которое мы сохраняем и сегодня, помогая Украине бороться", – заявил руководитель MI-6.



Он признал, что эта помощь Украине имеет для Лондона свою цену, "но цена отказа от этой поддержки будет бесконечно выше".



Ранее экс-глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав в интервью изданию Politico признал, что Великобритания находится в состоянии серой войны с Россией. "Мы находимся в состоянии войны, мы ведем серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом", – подчеркнул он.







Наследие британской разведки в вопросе тайной войны против России, да и многих других стран, настолько обширно, что насчитывает множество преступлений, правда о которых порой становится достоянием общественности.



В ходе брифинга 19 апреля 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что британские спецслужбы признали свою причастность к убийству Григория Распутина.



"В 2004 году BBC выпустила в эфир документальный фильм "Кто убил Распутина?". По мнению британских журналистов, "слава" и замысел убийства принадлежат Великобритании, тогда как русские заговорщики были лишь актерами или инструментами. Кстати, похожие версии существуют и относительно убийства российского императора Павла I", – сказала Мария Захарова, также напомнив о заговоре Локкарта, организованном в 1918 году главами дипломатических миссий Великобритании, Франции и США в Советской России с целью свержения большевиков. В заговоре участвовали глава британской спецмиссии Роберт Локкарт.



В 2013 году была обнародована информация, указывающая на то, что разведывательная служба МИ-6 стояла за убийством Патриса Лумумбы, первого демократически избранного премьер-министра Конго.



Член палаты лордов лорд Дэвид Эдвард Ли написал в London Review of Books, что незадолго до своей смерти работавшая на британскую разведку MИ-6 баронесса Дафни Парк (Daphne Park of Monmouth) рассказала ему, что организовала похищение и убийство первого премьер-министра независимой Республики Конго (ныне – Демократическая Республика Конго) Патриса Лумумбы в 1961 году.



Лорд Ли сообщил, что встречался с Парк незадолго до ее смерти в 2010 году. "С 1959 по 1961 год она была консулом и первым секретарем в Леопольдвиле (ныне столица ДРК Киншаса), что на практике означало главой MИ-6 там", - отметил лорд Ли. В разговоре с Парк он упомянул возможную причастность MИ-6 к похищению и убийству Лумумбы. "(Мы) были (причастны). Я организовала это", - цитирует издание слова Парк.



По словам баронессы, причиной устранения Лумумбы послужили опасения, что Лумумба мог находиться под влиянием коммунистического режима СССР.



"Отстранение Лумумбы, безусловно, было одним из главных желаний британских чиновников", – отмечает London Review of Books, добавляя, что "будучи агентом МИ-6 в Леопольдвиле, Пак, возможно, помогла организовать убийство Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда позднее в 1961 году".



"Документы, обнаруженные Комиссией по установлению истины и примирению в Южной Африке, указывают на причастность ЦРУ и британской разведки, включая Управление специальных операций, где Пак служила во время Второй мировой войны, к заговору с целью устранения Хаммаршельда, который летел в Ндолу, чтобы посредничать в получении мандата ООН в Катанге. К тому времени он изменил позицию ООН с нейтралитета по вопросу отделения на оппозиционную. Британцы, все еще остававшиеся колониальной державой по ту сторону границы в Северной Родезии, где разбился самолет лидера ООН, хотели, чтобы режим Чомбе стал буфером против ожидаемого коммунистического вторжения в Конго", – пишет издание.



В августе 1953 года ЦРУ и МИ-6 провели в Иране совместную операцию "Аякс" по свержению правительства Мохаммада Мосаддыка после того, как иранская нефтяная промышленность была национализирована парламентом Ирана и премьер-министром Мосаддыком. Новое иранское правительство подписало соглашение о создании консорциума американских и британских компаний, которые получили часть доходов от иранской нефти и право разрабатывать нефтяные месторождения в этой стране.



Весной 1999 года бывший резидент МИ-6 в России и на Ближнем Востоке Ричард Томлинсон, заявил в интервью четвертому каналу BBC, что МИ-6 планировала покушение на югославского лидера Слободана Милошевича.



"Такой план существовал, я сам его видел, – заявил Томлинсон. – Это очень серьезный трехстраничный документ, у него был свой порядковый номер, а значит, он до сих пор должен храниться в досье МИ-6". По словам Томлинсона, план не был слишком детализированным, в нем лишь содержались три сценария устранения сербского лидера и обоснования этой акции. Основной сценарий предполагал убийство Милошевича силами сербской оппозиции с использованием взрывного устройства. Преимущество этого варианта в том, что МИ-6 легко могла бы отрицать свою причастность. Два других предполагали засылку в Югославию британской диверсионной группы и инсценировку автокатастрофы.



Томлинсон, вызванный в качестве свидетеля на дознание по делу о гибели Дианы, рассказал, что автокатастрофа в Париже 31 августа 1997 года, в которой погибла принцесса, имела "жуткое сходство" с планом по убийству Милошевича, который он видел, когда работал в МИ-6 в 1990-х годах.



В книге, опубликованной в 2001 году, после того как его уже посадили в тюрьму за нарушение Закона о государственной тайне, Томлинсон пишет, что вариантом убийства Милошевича была инсценировка аварии в туннеле с использованием ослепительной стробоскопической вспышки света.



Он также сообщил группе Скотланд-Ярда, расследовавшей смерть Дианы: "У МИ-6 есть возможность инсценировать несчастные случаи, будь то на вертолете, самолете или автомобиле".



В 2015 году в Сербии было опубликовано расследование под названием "Третья пуля: политическая подоплека убийства Зорана Джинджича" (The Third Bullet: The Political Background of the Assassination of Zoran Dindic). Авторы возлагают вину за убийство сербского премьер-министра в 2003 году на британскую разведку. Они утверждают, что к этому преступлению также был причастен агент МИ-6 в Сербии Энтони Монктон, связанный с предполагаемыми убийцами – преступным кланом Земун.



В интервью сербской газете Glas javnosti Звонимир Трайкович, бывший советник Радована Караджича и Слободана Милошевича, подтвердил, что за убийством Джинджича стоят ЦРУ и МИ-6.



В марте 2021 года журналист Ник Саутхолл в своей программе The Nazi Next Door ("Нацист по соседству") на BBC Radio4 расследовал историю Станислава Хшановского, которого соседи в деревне Хэдли в Шропшире знали как мистера Стэна.



Как оказалось, Хшановский был активным нацистом и лично убил в годы Второй мировой войны не менее 30 евреев в своем родном городе Слоним в Белоруссии. Он был также причастен к убийству десятков тысяч евреев.



Тем не менее власти не предприняли никаких мер, и Хшановский умер в 2017 году, так и не дождавшись правосудия.



В ходе своего исследования Саутхолл обнаружил, что в 1954 году Хшановский находился в лагере беженцев Мариенфельде в Берлине – очаге разведывательной деятельности МИ-6.



Саутхолл рассказал, что Хшановский, свободно владевший четырьмя языками, находился в лагере, занимаясь агентурной работой от имени британской разведки. Британские разведслужбы уничтожили сотни тысяч документов с информацией о таких людях, как Хшановский, тем самым защитив нацистских военных преступников.



Президент Совета депутатов британских евреев Мари ван дер Зил призвала к публичному расследованию фактов, изложенных Саутхоллом, добавив: "Программа Radio 4 также утверждает, что 30 лет назад британские разведывательные службы пытались скрыть свои действия, уничтожая информацию и тем самым защищая нацистов, которые были еще живы и жили в Великобритании три десятилетия назад. Это было бы чудовищным – и, надо полагать, незаконным – поведением. Британская общественность заслуживает того, чтобы знать все факты, стоящие за этим".



Однако британские власти и спецслужбы наложили фигуру умолчания на факты, изложенные в программе Саутхолла, что неудивительно.



Британское правительство, как напомнила Мария Захарова, создало в Великобритании комфортные условия для преступников из других стран. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в период с 2005 по 2012 год в Британии проживало более 700 военных преступников.



В декабре 2020 года британскую внешнюю разведку МИ-6 и Центр правительственной связи GCHQ, ответственный за ведение радиоэлектронной разведки, обвинили в том, что они незаконно наделяли своих осведомителей полномочиями совершать серьезные преступления на территории страны, как сообщила The Guardian со ссылкой на предварительное постановление суда по безопасности.



В постановлении суда указано, что информаторов спецслужб могли допускать "к участию в преступной деятельности в Соединенном Королевстве". При этом парламент наделил разведывательное ведомство полномочиями нарушать закон, то бишь совершать преступления, только за границей.



Британское законодательство позволяет своим агентам, работающим за рубежом, нарушать закон, не опасаясь судебного преследования в Великобритании. Но для этого есть одно условие: у них должно быть разрешение министра иностранных дел.



Обнародованные в ходе суда факты вызвали возмущение у североирландских правозащитников. "Выясняется, что MI-6 начала уполномочивать своих информаторов совершать здесь преступления, руководствуясь при этом политикой, которая держится в абсолютной тайне", – сказал один из правозащитников Дэниел Холдер.



Ирландцы вспомнили и давние скандалы. "Неудивительно, что правительство, которое отказывается должным образом расследовать роль собственных спецслужб в убийстве адвоката Пэта Финукейна в 1989 году, закрывает глаза на уполномоченные преступления в 2020 году", – заявил правозащитник Пол О’Коннор.



Пэт Финукейн был застрелен на глазах у своей жены и троих детей в феврале 1989 года. Было проведено три официальных расследования. По их результатам тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон признал, что в убийстве имел место "откровенно шокирующий уровень государственного сговора", то есть признал участие в убийстве Финукейна британских спецслужб.



В текущей реальности от былого могущества Британской короны не осталось и тени. Неизменными остаются лишь бесцеремонные и бесчеловечные методы британских спецслужб, готовых на любое преступление ради ложно понимаемых национальных интересов. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737498000





