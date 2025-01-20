По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне

01:23 22.01.2025

Владимир Захаров: "Американцы потеряли дар речи, когда услышали, что Россия и Китай могут объединить усилия"



Михаил Зубов

Материал комментируют:

Владимир Захаров



Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Исходя из политической традиции, если первым сообщение о беседе двух лидеров сделало китайское СМИ - это означает, что разговор состоялся по инициативе председателя КНР.



