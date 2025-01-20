|По просьбе Поднебесной: Путин и товарищ Си обсудили победу в войне
01:23 22.01.2025
Владимир Захаров: "Американцы потеряли дар речи, когда услышали, что Россия и Китай могут объединить усилия"
Михаил Зубов
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Владимир Захаров
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Исходя из политической традиции, если первым сообщение о беседе двух лидеров сделало китайское СМИ - это означает, что разговор состоялся по инициативе председателя КНР.
Следом за этим известием некоторые подробности беседы раскрыл уже официальный ресурс Кремля.
- Этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы в Мировой антифашистской войне, а также 80-й годовщины ООН, - отметил в разговоре товарищ Си.
В свою очередь Владимир Путин выделил, что "несмотря на негативное воздействие извне - удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле. Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более семи процентов и достиг более 220 миллиардов долларов.
По китайской статистике, за весь год он составил почти 245 миллиардов. Китайская Народная Республика - наш основной торговый партнер, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран - торговых контрагентов Китая".
Естественно, что о главных темах разговора официальные СМИ не сообщили. О чем было это общение между руководителями великих держав - "Свободной Прессе" рассказал профессор Дипломатической академии МИД и бывший заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров.
"СП": Товарищ Си связался с Путиным практически сразу после того, как пообщался с Трампом. Это совпадение, или определенный китайский политес: поговорил с Америкой - поговори и с Россией?
- Не нужно забывать еще и о том, что на церемонии инаугурации Трампа присутствовал заместитель председателя КНР. На фоне таких встречных шагов между США и Китаем не удивительно, что Си Цзиньпин счел необходимым продемонстрировать верность дружбе с Путиным.
Я предполагаю, что китайский лидер хотел поделиться с российским президентом какой-то информацией, полученной в ходе разговора с Трампом, чтобы между нашими странами не возникало каких-то подозрений и недомолвок. Вероятно, что лидеры России и Китая обменялись мнениями относительно новой администрации США. Уточнили, совпадают ли их позиции по этому поводу.
Сейчас такой момент, когда должно быть доверие между нашими государствами на основе того, что у нас уже достигнуто в двухсторонних отношениях. И уверенность в том, что курс на сотрудничество и координацию действий в мировой практике будет продолжен.
"СП": Новая американская администрация будет пытаться внести какой-то сумбур в российско-китайские отношения?
- Я думаю, что Трамп, как торговец и бизнесмен, заинтересован в том, чтобы если не внести раскол, то хотя бы поспособствовать отдалению России от Китая, или Китая от России. Он хотел бы, чтобы три супердержавы: Россия, США и Китай были равноудаленными, как в равностороннем треугольнике. Так ему было бы удобнее вести бизнес.
Поэтому так высоко значение того звонка, который сделал Си Цзиньпин Путину.
"СП": Путин сказал о негативном влиянии извне на торговлю России и Китая. Есть шанс, что оно ослабнет?
- В течение года нам с большими усилиями удавалось, и то не всегда, преодолевать банковские санкции. Мы создавали платформу взаимных платежей. Но проблема ведь в том, что не все китайские банки - государственные. И не всегда китайскому государству удается повлиять на китайский бизнес.
Большинство китайских частных структур зависят напрямую от американской торговли. А это - порядка $700 млрд. Американцы имеют пакеты в большинстве частных структур Китая. Поэтому они бы действовали в интересах США даже и без угрозы вторичных санкций.
Это бьет по поставкам наших углеводородов. Ряд наших танкеров стоят под разгрузку, а их не принимают.
Поэтому наша с китайцами задача - не ждать, что давление извне ослабнет, а создать автономную платформу взаимных платежей, чтобы наша торговля не зависела от американских усилий.
"СП": Это возможно, и насколько скоро?
- В качестве ответа я хочу привести недавнее высказывание китайского представителя в Совбезе ООН. Он так огрызнулся на американцев, что они вынуждены были замолчать.
Он сказал: "Зачем вы нас обвиняете в том, что мы помогаем России? А вы теперь представьте, если бы мы вместе с Россией действовали? Что было бы с вами"?
Повисла гробовая тишина. Американцы потеряли дар речи.
Поэтому я всегда говорил, что там, где есть сотрудничество - есть проблемы. Проблем нет там, где и сотрудничества нет.
Требовать от Китая, чтобы он быстро все бросил, и начал решать только проблемы, актуальные для России - наивно. Но даже то, что несмотря на давление нам удается держать торговлю на уровне $250 млрд - это уже большая общая победа.