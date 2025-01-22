Хартия стратегического партнерства между США и Арменией: скрытые грани

01:26 22.01.2025

Американская миссия может десантироваться на армяно-иранскую границу



22.01.2025 | Андрей АРЕШЕВ



14 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и тогда еще действующий госсекретарь США Этнони Блинкен подписали в Вашингтоне Хартию стратегического партнерства, текст которой практически сразу был опубликован на английском, армянском и русском языках. Как отмечают наблюдатели, не имеющий обязательной юридической силы документ носит прежде всего статусный характер, не предполагая каких-либо действенных гарантий безопасности кавказской стране.



Не вызывает особых сомнений, что теперь уже бывшие хозяева Белого дома всеми силами стремились завершить продолжавшийся два года процесс, опасаясь большей отстраненности преемников Байдена и Блинкена от событий на Кавказе. Так или иначе, в Хартии, текст которой наверняка был согласован с людьми Дональда Трампа, определяются рамки и направления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов с учетом уже наработанного опыта, включая заветы Джона Болтона и разработку запрещенной в России организации USAID с описанием целей и задач США в Армении при неизбежным отказе правительства Пашиняна от Нагорного Карабаха именно в той форме, в которой это было сделано.



