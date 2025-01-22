|Хартия стратегического партнерства между США и Арменией: скрытые грани
01:26 22.01.2025
Американская миссия может десантироваться на армяно-иранскую границу
22.01.2025 | Андрей АРЕШЕВ
14 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и тогда еще действующий госсекретарь США Этнони Блинкен подписали в Вашингтоне Хартию стратегического партнерства, текст которой практически сразу был опубликован на английском, армянском и русском языках. Как отмечают наблюдатели, не имеющий обязательной юридической силы документ носит прежде всего статусный характер, не предполагая каких-либо действенных гарантий безопасности кавказской стране.
Не вызывает особых сомнений, что теперь уже бывшие хозяева Белого дома всеми силами стремились завершить продолжавшийся два года процесс, опасаясь большей отстраненности преемников Байдена и Блинкена от событий на Кавказе. Так или иначе, в Хартии, текст которой наверняка был согласован с людьми Дональда Трампа, определяются рамки и направления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов с учетом уже наработанного опыта, включая заветы Джона Болтона и разработку запрещенной в России организации USAID с описанием целей и задач США в Армении при неизбежным отказе правительства Пашиняна от Нагорного Карабаха именно в той форме, в которой это было сделано.
Подписание Хартии
Блинкен назвал подписание Хартии важным краеугольным достижением в отношениях двух стран: комиссия по стратегическому партнерству обеспечит расширения взаимодействия по ряду направлений, а именно, экономика, оборона, безопасность и пресловутая демократия. Хартия станет основой для двусторонних отношений в рамках общих интересов, и "на данный момент мы переводим переговоры в сферу мирной ядерной безопасности и атомной энергетики". По мнению армянских экспертов, именно "энергетическую безопасность" с увеличением доли западных (в частности, американских ядерных) технологий, в отличие от расплывчатых формулировок в разделе, касающемся безопасности, следует рассматривать как основную содержательную составляющую документа.
Дипломатическая миссия Армении в США, в том числе посол Лилит Макунц
Главный редактор Alpha News Тигран Кочарян обращает внимание на внутриполитические аспекты поднятой вокруг подписания Хартии пропагандистской шумихи: "Этот документ – своеобразная конфетка, которую Пашинян будет скармливать гражданам страны, вводя их в заблуждение. Многие уже сейчас думают, что база США в Армении гарантирует безопасность. При этом в уши народа бесперебойно льется оголтелая русофобская пропаганда, не дающая им передохнуть и проанализировать ситуацию. Люди физически не успевают осмыслить происходящее". Подписание американцами подобного рода документов с Украиной (еще до начала вооруженного конфликта), с Грузией (в январе 2009 г.), Афганистаном и с другими "младшими партнерами" не привело к каким-либо позитивным последствиям для их безопасности – скорее наоборот.
Никол Пашинян сбрил бороду
Более того, по словам пропашиняновских экспертов, одним из позитивных последствий подписания Хартии является защита "Срединного коридора" Соединенными Штатами, которые, мол, не пустят в Европу Россию, Иран и Китай. По мнению Т. Кочаряна, с которым сложно не согласиться, подобного рода "дальновидная" стратегия создаст Армении "огромнейшие проблемы с безопасностью, потому что, например, южную часть Армении, Сюник, от воздействия Турции и Азербайджана оберегал в последнее время Иран, говоря, что это для него красная линия, а тут Армения устами своих придворных экспертов заявляет, что подписание Хартии [направлено на то, чтобы] перекрыть Ирану дорогу в Европу. Это с одной стороны настолько абсурдно с одной стороны, но с другой стороны настолько опасно, что просто диву даешься, насколько могут одурманить людей и их мозги…"
Арсен Харатян и Никол Пашинян
Напомним, в эфире CivilNet бывший советник Пашиняна Арсен Харатян допустил примечательную и едва ли случайную оговорку:
"Я знаю... представляю на этом этапе, что в вопросе защиты границ вовлеченность США будет заключаться в мониторинге, то есть в сборе информационных данных. И именно сейчас в Мегри на армяно-иранской границе есть американские средства по борьбе с торговлей людьми. Ничего нового нет. Если мы это будем развивать, то есть вопрос по перемещению товаров по армянской территории, то это важно. И мы [правительство в Ереване. – Прим. ред.] не против, чтобы там присутствовала американская помощь".
Таким образом, можно предположить, что Вашингтоном и Ереваном, возможно, при том или ином опосредованном участии Баку, рассматривается комплекс вопросов, предполагающих долгосрочное присутствие американских структур (наверняка под какой-либо ширмой) на границе по Араксу и их "помощь" в перемещении грузов по "Зангезурскому коридору". В соответствии с двусторонними договоренностями Москвы и Еревана, с 30 декабря 2024 г. российские пограничники выведены из КПП "Агарак", в то время как в своем нашумевшем интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев выразил готовность довести отношения с администрацией Трампа до "стратегического" уровня. Одновременно министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил прекращение сотрудничества с USAID: "США не учитывают интересы Азербайджана, а пытаются действовать в своих интересах, диктуя условия".
Буквально под лупой разглядывая пункты подписанного в Вашингтоне документа, бакинские эксперты обращают внимание на предполагающую сближение с НАТО формулировку раздела III о том, что "углубление интеграции Армении в евроатлантические структуры является двусторонним приоритетом", а также на поддержку Америкой мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
"Учитывая, что Армения, столкнувшись с кризисом перемещения с сентября 2023 г, Соединенные Штаты планируют продолжать поддерживать Армению в оказании помощи лицам, перемещенным из Нагорного Карабаха, и беженцам", – говорится в документе, в двух местах которого косвенно упоминается и Турция:
"Учитывая, что перемещение товаров и людей за пределы страны приводит к взаимозависимости и взаимовыгодным отношениям между соседями, Соединенные Штаты также намерены продолжать поощрять нормализацию отношений между Арменией и ее соседями".
Амариканцы реализуют реставрационные проекты в Мегри
Как напоминает политолог Бениамин Погосян, 14 сентября 2023 года, то есть за пять дней до военной операции азербайджанской армии, положившей конец существованию Нагорно-Карабахской Республики, в ходе открытых слушаний в Сенате США высокопоставленная сотрудница Госдепа Юри Ким грозно предупредила Баку о недопустимости использования силы: "Мы не позволим Азербайджану организовать этнические чистки армян Нагорного Карабаха", что приободрило армянскую сторону, но только лишь на несколько дней. До сих пор в Госдепе с его собственной разведкой и весьма широкими полномочиями изучают и не могут ответить на вопрос, считать ли сентябрьский исход армянского населения Карабаха этническими чистками, или же нет.
Можно смело предположить, что для американской администрации, что Байдена, что Трампа, куда важнее другое. Согласно разделу II,
"Армения и Соединенные Штаты намерены создать рабочую группу для укрепления соблюдения контроля экспорта товаров двойного назначения, координации политических рамок и обмена информацией. Армения и Соединенные Штаты также намерены инициировать совместный диалог по расширению доступа доверенных компаний, действующих в Армении, к контролируемым экспортным технологиям министерства торговли США".
Очевидным образом, здесь подразумевается, прежде всего, ужесточение контроля над реэкспортом санкционных товаров двойного назначения через Армению на территорию Российской Федерации.
Военное сотрудничество Армении и США успешно развивается
Несмотря на упомянутую выше расплывчатость некоторых формулировок, в Хартии упоминаются практически все ключевые министерства и ведомства Армении, а также судебная система, что предполагает их дальнейшее реформирование при непосредственном участии американских партнеров армянской власти, что предполагает и соответствующую кадровую политику. Поощряется "развитие политических партий, мозговых центров и неправительственных организаций, поддерживая их участие в разработке законодательства и осуществлении реформ", связи с диаспорой и т. д. В этой связи высказывается предположение, что недавние перетряски в министерстве внутренних дел и ряде других ведомств обусловлены, прежде всего, предпочтениями зарубежных кураторов.
Посол США в Ереване приветствует армянских военнослужащих
Едва ли администрация вступающего в должность Дональда Трампа будет склонна к излишней благотворительности, и можно предположить, что давление на армянские власти уже в ближайшей перспективе усилится, особенно в случае, если новые хозяева Белого дома изберут жесткую линию в "украинском вопросе".