Огонь зимних Азиатских игр-2025 зажгли в Харбине

01:55 22.01.2025

Харбин, 21 января /Синьхуа/ -- Огонь зимних Азиатских игр-2025 зажгли в понедельник в городе Харбин провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.



Игры пройдут с 7 по 14 февраля в том же городе.







