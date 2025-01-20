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|Трамп распорядился выбросить флаги ЛГБТ*, BLM и других движений из посольств США
12:26 22.01.2025
Госдеп запретил вывешивать флаги ЛГБТ*, BLM и других движений на посольствах и представительствах США, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на приказ.
Трамп ранее подписал указ о сворачивании инициатив в области многообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве.
* Движение запрещено в РФ.