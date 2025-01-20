В Узбекистане откроется Государственный Cyber University для подготовки кадров в области кибербезопасности

12:52 22.01.2025

В Узбекистане будет создан государственный Cyber University. Цель - подготовка кадров в области цифровых технологий и кибербезопасности. Постановление об этом подписал президент.



Президент Шавкат Мирзиеев 20 января подписал постановление о создании государственного университета Cyber University, сообщает пресс-служба Министерства цифровых технологий Узбекистана.



Новый вуз займется подготовкой кадров в области защиты информации, информационной и кибербезопасности, цифровых технологий и цифровой экономики, создания автоматизированных информационно-аналитических систем на основе искусственного интеллекта, робототехники и смежных направлений.



Здесь также будет осуществляться переподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере цифровых технологий.



Учебный процесс должен быть организован на основе передового зарубежного опыта и современных образовательных технологий.



Напомним, в октябре 2024 года была принята Стратегия развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года. В ней определена задача превратить страну в региональный IT-хаб.



В декабре на совещании у Шавката Мирзиеева говорилось с планах повышение квалификации 3000 сотрудников госорганов, а также хокимов и их заместителей в сфере искусственного интеллекта.