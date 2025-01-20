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На пост председателя Верховного суда Таджикистана предложен Рустам Мирзозода
12:56 22.01.2025

Кто такой Рустам Мирзозода, предложенный на пост председателя Верховного суда Таджикистана?

Нигина Аслонова, Asia-Plus

И какие проблемы ему предстоит решить в судебной системе страны.

21 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о кадровых изменениях, предложив 50-летнего Рустама Мирзозода на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. Его кандидатура была выдвинута вместо 63-летнего Шермухаммада Шохиена, который занимал этот пост с 2015 года.

Рустам Мирзозода, ранее возглавлявший Высший экономический суд Таджикистана, теперь столкнется с необходимостью решения ряда острых проблем в судебной системе страны.



Кто такой Рустам Мирзозода?

Рустам Мирзозода родился 21 ноября 1975 года в Таджикистане. В 2001 году он окончил юридический факультет Таджикского национального университета. Свою карьеру в судебной системе он начал в начале 2000-х годов, и с тех пор прошел путь от помощника судьи Конституционного Суда до председателя Высшего экономического суда Таджикистана.

В его послужном списке – работа на различных должностях в судебных органах, включая председательство в районных судах Душанбе и Хатлонской области.

В 2022 году он возглавил Высший экономический суд, где работал до назначения на пост председателя Верховного суда.

Проблемы судебной системы при Шохиене

Назначение Рустама Мирзозода на пост председателя Верховного суда Таджикистана произошло на фоне жесткой критики со стороны президента.

5 декабря 2024 года, во время встречи с судьями, Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность по поводу работы судебной системы и раскритиковал судей за низкий уровень работы и наличие коррупции.

Президент подчеркнул, что с 2020 по октябрь 2024 года в его администрацию поступило более 4 тысяч жалоб на судей. Также было отмечено, что среди судебных работников часто встречаются случаи взяточничества, превышения полномочий и принятия несправедливых решений.

Кроме того, с 2014 года против 45 судей и руководителей судов были возбуждены уголовные дела, что еще раз подтверждает необходимость кардинальных изменений в судебной системе.

Вообще в период руководства Шермухаммада Шохиена судебная система Таджикистана столкнулась с серьезной критикой.

Одной из главных проблем стал обвинительный уклон в судебной практике. За пять лет (2019-2023) в судах страны было вынесено всего 28 оправдательных приговоров по уголовным делам, из которых 24 были полностью оправдательными, а 4 – частично.

Недовольство граждан в отношении судебных органов также выражалось в жалобах, которые регулярно поступали в администрацию президента. Критика касалась недостаточной профессиональной подготовки судей, а также распространенности коррупции в судейской среде, что отрицательно влияло на качество правосудия.

Что предстоит решить новому главе ВС?

Рустаму Мирзозода предстоит решить ряд важных задач. Во-первых, ему нужно будет восстановить доверие граждан к судебной системе. Во-вторых, ему предстоит серьезная борьба с коррупцией среди судей.

Кроме того, он должен будет работать над улучшением качества судопроизводства, повышением профессионализма судей и обеспечением справедливости в судебных решениях. Для этого важно не только проводить реформы, но и следить за их качественным исполнением на всех уровнях судебной власти.

А еще мы надеемся, что с его приходом Верховный суд (да и вся судебная система) будет более открытым для СМИ. Сейчас это одно из самых закрытых ведомств в стране.

Мы, например, рассчитываем, что, наконец, будет исполняться закон (от 2021 года) "О доступе к информации о деятельности судов", который обязал судебные органы публиковать информацию о своей деятельности, включая статистику, судебные решения и др.

По закону эти данные должны быть доступны в течение короткого времени: судебные решения – незамедлительно, новостная информация – в течение 6 рабочих часов, а обновления – в течение 3 дней.

Целью закона было улучшение прозрачности судебной системы и облегчение работы журналистов, а также позволить сторонам судебных процессов отслеживать их дела и получать важную информацию вовремя.

До сегодняшнего дня этот закон не исполнялся.

Время покажет, насколько успешно новый глава Верховного суда справится с этими задачами, но его предыдущий опыт дает надежду на положительные изменения.

А чем еще был известен Шермухаммад Шохиен?

В дополнение к своей судейской деятельности Шермухаммад Шохиен также был известен увлечением традиционным народным спортом – козлодранием (бузкаши). Это соревнование, в котором участники борются за тушу козла, является популярным видом спорта в Центральной Азии. В 2020 году жеребец Шохиена стал победителем соревнований по козлодранию в Пенджикенте, он выиграл главный приз – машину.

Источник - Азия-Плюс
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