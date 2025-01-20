На пост председателя Верховного суда Таджикистана предложен Рустам Мирзозода

12:56 22.01.2025

Кто такой Рустам Мирзозода, предложенный на пост председателя Верховного суда Таджикистана?



Нигина Аслонова, Asia-Plus



И какие проблемы ему предстоит решить в судебной системе страны.



21 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о кадровых изменениях, предложив 50-летнего Рустама Мирзозода на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. Его кандидатура была выдвинута вместо 63-летнего Шермухаммада Шохиена, который занимал этот пост с 2015 года.



Рустам Мирзозода, ранее возглавлявший Высший экономический суд Таджикистана, теперь столкнется с необходимостью решения ряда острых проблем в судебной системе страны.



