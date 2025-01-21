В Кыргызстане запретили носить закрывающую лицо одежду в общественных местах

13:10 22.01.2025

Внесены изменения в некоторые законодательные акты в религиозной сфере

21.01.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере".



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 декабря 2024 года.



Настоящий Закон разработан и принят в целях реализации прав и установления ответственности граждан и религиозных объединений в их деятельности, а также для приведения законодательных актов в религиозной сфере в соответствие с Законом Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях".



Так, в статье 1 Закона предусмотрено внесение изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, предусматривающих ответственность:



– за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью или закрывающей лицо по медицинским показаниям;



– за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания либо принуждение к ее осуществлению, совершенное с применением психологического и физического воздействия, насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в том числе действия, направленные на обращение в свою религию последователей других вероучений, религиозно нейтральных людей и атеистов;



– за проведение религиозных обрядов, собраний и иных религиозных мероприятий в домах престарелых и инвалидов, исправительных учреждениях или следственных изоляторах, а также соединениях, частях и подразделениях Вооруженных сил Кыргызской Республики с приглашением религиозных деятелей, проповедников и проповедников зарубежных религиозных организаций;



– за вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц;



– за распространение религиозной литературы, иных религиозных печатных, аудио- и видеоматериалов вне зависимости от носителей информации в общественных местах, государственных и муниципальных организациях, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, кроме объектов религиозного назначения, а также путем обхода жилых помещений.



Законом также предусмотрено внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О политических партиях", не допускающие создание политических партий на религиозной основе, требования соблюдения принципа светскости в агитационной деятельности политических партий и запрещающие их финансирование со стороны юридических и физических лиц иностранного государства, а также религиозных организаций (объединений).



Кроме того, Законом предусмотрено внесение изменений в законы Кыргызской Республики "О статусе депутатов местных кенешей", "О выборах депутатов местных кенешей" и "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" о несовместимости государственной службы с религиозной деятельностью, а также о недопустимости применения и распространения информации религиозного содержания при проведении предвыборной агитации.