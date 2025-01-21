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Садыр Жапаров сообщил, что подписал закон о религии и в нем есть только один спорный момент
13:19 22.01.2025

21 января 2025

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 21 января на своей страничке в соцсетях сообщил, что подписал закон о религии.

Он прокомментировал, почему принят этот закон:

"Наши граждане, глубоко приверженные религиозных норм, просили меня отклонить закон с возражением. В то же время есть и граждане со светским взглядом, которые, настаивали на подписании и введении закона в силу.

Не будем забывать, что граждан со светскими взглядами в нашей стране столько же, сколько и строго религиозных. Они выступают против того, что незнакомцы ходят по квартирам и домам, стучатся в двери.

Люди хотят получить ответы на вопросы о том, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них удостоверения, выданные Муфтиятом, казиятом или хатыбиятом, какую организацию или направление они пропагандируют, и не противоречит ли это направление нашей религии.

В законе есть только один спорный момент - это вопрос обхода домов для проповедей.



У нас вопрос обхода домов для проповедей (кыдыруу) еще не урегулирован должным образом. Не определено, кто выдает разрешение на такие обходы, кто может участвовать, какое образование необходимо, кто имеет право проводить даават, какие листовки или книги разрешено распространять и кто будет проверять эти материалы.

Есть случаи, когда наши граждане оставляют семьи и детей без присмотра и средств к существованию, уезжая на 3 дня, 40 дней или даже 4 месяца. Как так можно? Разве нельзя сначала обеспечить свою семью хотя бы минимальным питанием, а потом уже отправляться призывать к религии? Никто не против даавата. Мы никогда не пострадаем от правильного даавата. Пока можете проводить его в мечетях, на свадьбах, похоронах, рынках или других местах, где собираются люди. А позже можно будет проводить даават.

Муфтият и Совет улемов должны установить четкие требования и правила: кто может участвовать, какой орган выдает удостоверения, кто осуществляет контроль, и предложить их нам. Мы рассмотрим и поддержим. Проблем в этом нет. Я, например, никогда не выступлю против религии. Я сын человека, который всю жизнь был глубоко верующим молдо и ажы. Я очень хорошо понимаю, что такое религия. Если бы я сейчас подумал: "Лишь бы не потерять расположение тех, кто строго придерживается религии, а что будет в будущем - неважно", то мог бы просто вернуть этот законопроект с возражением. Но я рассматриваю этот вопрос не как просто гражданин, а как президент страны. Мы не должны жить только сегодняшним днем или ради личной выгоды.

В последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения. Если Муфтият и Совет улемов разработают четкие правила, упорядочат этот процесс и затем продолжат проводить обход, это будет на пользу будущего нашего государства.

Наш народ разделился на 33 течения.

Приведу список.

В Кыргызстане существуют запрещенные судом течения, которые, несмотря на это, продолжают свою деятельность:

1. Хизбут-Тахрир-аль-Ислами;
2. Ат-Такфир Валь-Хиджра;
3. Йакын Инкар;
4. Джабхат ан-Нусра (ушли на территорию Сирии);
5. Катибат аль-Имам аль-Бухари (ушли на территорию Сирии);
6. Жаннат Ошиклари (ушли на территорию Сирии).

(В прошлом году мы вернули из Сирии 544 наших граждан, которые уехали туда "на джихад". Сейчас они проходят реабилитацию под контролем государства, и проводится разъяснительная работа).

Экстремистские или террористические организации, деятельность которых была запрещена судом Кыргызской Республики и прекращена на территории страны:
(если их деятельность действительно прекращена? Возможно, среди них есть те, кто действует тайно?)
1. Аль-Каида;
2. Исламское движение Восточного Туркестана;
3. Курдский народный конгресс;
4. Организация освобождения Восточного Туркестана;
5. Исламская партия Туркестана;
6. Церковь Муна;
7. Жайшуль Махди;
8. Джунд аль-Халифат;
9. Ансаруллох;
10. Акромия;
11. Пропагандистские материалы и деятельность Саида Бурятского (А.Тихомирова);
12. ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта;
13. Джамаат ат-Таухид валь-Джихад;
14. Организация Джихад.

Течения, деятельность которых не была запрещена судом:
(на сегодняшний день продолжают свою деятельность)
1. Таблиги Джамаат;
2. Салафия;
3. Хизмет (Гюленисты);
4. Нурджулар;
5. Сулайманисты;
6. Ахмадия;
7. Кораниты (Ахлуль Куран);
8. Братья-мусульмане;
9. Адвентисты седьмого дня;
10. Свидетели Иеговы;
11. Протестанты;
12. Церковь Иисуса Христа;
13. Саентологи;
14. Тенгрианцы.

Количество последователей этих течений с каждым днем растет. Это происходит из-за того, что незапрещенные течения все активнее распространяют различные книги и брошюры. Есть и случаи, когда запрещенные течения также распространяют книги, листовки и видеоматериалы.

У нас нет претензий к нашим гражданам, которые искренне отправляются на даават с чистыми намерениями. Проблема заключается в том, что некоторые недобросовестные организации используют обходы как прикрытие, чтобы тайно увлекать наших граждан в неправильные течения. Это крайне опасная тенденция, которая угрожает нашему будущему.

Мы уже видим, как в мусульманских странах, например в Сирии и других, мусульмане сами борются друг с другом, утверждая: "Моя организация правильная, а твое течение ошибочно". Из-за этой борьбы за влияние проливается кровь миллионов мусульман. Такие последствия - результат того, что эти страны с давних пор были разделены на разные радикальные и раздробленные течения, как сейчас у нас. Когда сторонников таких групп становится больше, начинаются конфликты и борьба за влияние. Внешние силы, которым это выгодно, тоже разжигают эти противостояния. Сколько уже пролито крови. Поэтому мы, небольшой народ Кыргызстана, должны жить в рамках нашей единственной традиционной религии.

Муфтият и религиозные ученые, помогите навести порядок в этом вопросе. До сих пор на это никто не обращал внимания. Пока не стало слишком поздно, давайте уделим этому внимание. Приведем в порядок нашу религиозную сферу, направим Кыргызстан на правильный путь и заложим прочный фундамент для его будущего.

Кем бы мы ни были, к какому бы течению ни принадлежали, у всех нас есть дети, внуки, правнуки, которые хотят жить в этом государстве в мире и спокойствии. Давайте думать об их будущем. Не превращайте благие дела в политическую игру.

Мы ждем предложений от Муфтията и Совета улемов. Разработайте правила для обходов вплоть до мельчайших деталей и представьте их. Государство поможет обеспечить их строгое выполнение и упорядочение. Чем раньше вы представите свои предложения, тем лучше".

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1737541140


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