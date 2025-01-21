Садыр Жапаров сообщил, что подписал закон о религии и в нем есть только один спорный момент

13:19 22.01.2025

21 января 2025



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 21 января на своей страничке в соцсетях сообщил, что подписал закон о религии.



Он прокомментировал, почему принят этот закон:



"Наши граждане, глубоко приверженные религиозных норм, просили меня отклонить закон с возражением. В то же время есть и граждане со светским взглядом, которые, настаивали на подписании и введении закона в силу.



Не будем забывать, что граждан со светскими взглядами в нашей стране столько же, сколько и строго религиозных. Они выступают против того, что незнакомцы ходят по квартирам и домам, стучатся в двери.



Люди хотят получить ответы на вопросы о том, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них удостоверения, выданные Муфтиятом, казиятом или хатыбиятом, какую организацию или направление они пропагандируют, и не противоречит ли это направление нашей религии.



В законе есть только один спорный момент - это вопрос обхода домов для проповедей.



