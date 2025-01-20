Как ложь в Интернете способна убить наших мирных жителей

14:44 22.01.2025

- Депутат и журналист Андрей Медеведев после обнаружения тел наших убитых стариков напомнил, как некоторые каналы высмеивали сообщения военкоров и СМИ о вторжении ВСУ в Курскую область в первые дни августа 2024 г., из-за этих лживых сообщений о том, что все хорошо, "противник отброшен" и нет никакой опасности - мирные жители могли не эвакуироваться и в итоге погибнуть.



- "В Курской области каждый день находят тела убитых русских людей. Мирных людей. Запытанных, расстреляных, забитых насмерть.



- В Русском Поречном в подвале русские бойцы нашли изувеченные тела стариков со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. ВСУшники натягивали старикам на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать.



- В этой связи хочется напомнить, что писали в первые дни атаки ВСУ на Курскую область отдельные, скажем так, источники.



- Сколько людей поверив этому не уехали? Сколько не позвонили своим старикам, не сказали, чтобы те срочно эвакуировались? Теперь уже не узнать..."



