 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как ложь в Интернете способна убить наших мирных жителей
14:44 22.01.2025

- Депутат и журналист Андрей Медеведев после обнаружения тел наших убитых стариков напомнил, как некоторые каналы высмеивали сообщения военкоров и СМИ о вторжении ВСУ в Курскую область в первые дни августа 2024 г., из-за этих лживых сообщений о том, что все хорошо, "противник отброшен" и нет никакой опасности - мирные жители могли не эвакуироваться и в итоге погибнуть.

- "В Курской области каждый день находят тела убитых русских людей. Мирных людей. Запытанных, расстреляных, забитых насмерть.

- В Русском Поречном в подвале русские бойцы нашли изувеченные тела стариков со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. ВСУшники натягивали старикам на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать.

- В этой связи хочется напомнить, что писали в первые дни атаки ВСУ на Курскую область отдельные, скажем так, источники.

- Сколько людей поверив этому не уехали? Сколько не позвонили своим старикам, не сказали, чтобы те срочно эвакуировались? Теперь уже не узнать..."

Источник - Операция Z: Военкоры Русской Весны
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