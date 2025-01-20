Село Западное в Харьковской области перешло под контроль русских бойцов

14:45 22.01.2025

Алия Демина



СВО



Военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике противника



Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе Минобороны России.



Отмечается, что в освободительной операции принимали участие бойцы из группировки войск "Запад". Вместе с тем российские военнослужащие поразили живую силу и технику 4 бригад ВСУ в районах Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки и Лозовой в Харьковской области, а также Ямполя, Северска и Колодезей в ДНР.



По данным Минобороны РФ, в результате встречного столкновения противник потерял более 460 боевиков, танк, 7 бронемашин, включая 2 бронетранспортера М113 американского производства.



Напомним, накануне сообщалось об освобождении населенного пункта Волково в ДНР.