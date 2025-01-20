ВС РФ приступили к зачистке Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 22 января

20:24 22.01.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 января в разрезе СВО. Русские войска вошли в Великую Новоселку, подразделения ВСУ по большей части уже бросили позиции там. ВС РФ также добились значимого успеха и на Купянском направлении. Занято село Западное, которое станет подспорьем в общем укреплении положения русских войск за Осколом. Президент Украины Зеленский признал, что был обманут Западом относительно перспектив незалежной как члена НАТО.



Оборона закончилась



Русские войска ворвались в Великую Новоселку с юго-востока и приступили к зачистке этого населенного пункта, который некогда был центром крупного укрепрайона. Передовые подразделения ВС РФ не встречают организованного сопротивления и ликвидируют оставшиеся очаги обороны. Как и предполагалось, множество украинских подразделений пытались, пытаются и продолжат прилагать усилия, чтобы вырваться из западни в северо-западном направлении через реку Мокрые Ялы. Отсутствие единой системы обороны и ее очаговый характер указывают на это.



Как только русские подразделения завершат освобождение Великой Новоселки, весьма вероятно, наши бойцы будут наблюдать ту же картину, что и в полях между Угледаром и селом Богоявленка. Именно там под постоянным огнем без возможности укрыться прекратила свое существование 72-я ОМБр ВСУ. Несмотря на то что организованного сопротивления в Великой Новоселке больше нет, наши силы быстро двигаться не могут. Старая схема украинской армии по торможению русских подразделений, скорее всего, также реализована в населенном пункте. Она подразумевает комбинированное минирование площадей, помещений, брошенных позиций, вооружения и прочего. Этим противник надеется гарантировать, что русские войска не сядут на хвост и не ударят в тыл отступающим. К несчастью для противника, для ВСУ нет толку от такой тактики в данном случае. Они и так и так попадают под обстрел.



Полоса устойчивости установлена



Редакция Readovka прежде раскрыла вопрос положения противоборствующих сторон в районе плацдарма ВС РФ за Осколом, севернее Купянска. Но сегодня Министерство обороны России официально сообщило, что село Западное, за которое шли упорные бои, наконец полностью перешло под контроль русской армии. Это означает, что периметр безопасности русских сил на западном берегу реки установлен, и это развязывает руки для дальнейшего наступления вглубь обороны ВСУ. Первая задача, которая стоит за нашими бойцами, заключается в том, чтобы полностью выбить украинские подразделения из пгт Двуречная. Неприятель присутствует только на северо-западных окраинах данного населенного пункта.



Нежелание ВСУ полностью оставлять его говорит о ряде вещей. Прежде всего это шанс для украинского командования использовать подконтрольный "пятачок" в Двуречной как балкон, откуда можно было бы отбить пгт, поставив плацдарм под угрозу. Для этого Киев даже стянул "сборную солянку" сил, перед которыми могла стоять задача покончить с плацдармом. Но их качество, как рассмотрела редакция Readovka, едва ли позволит эффективно обороняться, не говоря уже об атакующих действиях. Но, учитывая, что ВС РФ с успехом закрыли вопрос села Западное, полное освобождение пгт Двуречная произойдет очень скоро.



Крах политической доктрины



Президент Украины Зеленский сделал очень интересное заявление.



"От некоторых государств, я думаю, что это была изначально не очень прозрачная политика, они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. И также это было нечестно от наших лидеров. Когда наши некоторые лидеры говорили, обещали, что мы будем в НАТО. И это также было нечестно. И я считаю, что была слабая позиция Германии и США. Потому что они имели диалог с русскими. И я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договоренности с русскими", – сказал Зеленский в интервью европейской прессе на полях форума в Давосе.



Это заявление можно назвать официальными похоронами всей политической базы, на ниве которой существовала Украина с начала Евромайдана 2014 года. Одним из последствий государственного переворота стал приход к власти антироссийской части украинских политических сил, которые решили прикрыться "НАТО-ориентированным" курсом. В феврале 2019 года на излете своего президентства Петр Порошенко сделал стремление в ЕС и НАТО конституционными понятиями. Тогда вступили в силу поправки в главный документ страны. Вся повестка политической жизни на Украине в том или ином виде сводилась и вплоть до текущего дня сводится к "вожделенному Западу".



Но спустя более чем 10 лет пути, что прошло украинское государство, его первое лицо признается в том, что все надежды были напрасны и Киев водили за нос.



Последствия этого признания на данный момент трудно оценить. Ведь местными "адептами секты свидетелей НАТО" будет резонно задан вопрос: а чего мы далее хотим, ради чего все это было и куда дальше идти?



Можно ли это считать в конечном счете похоронами "Украины как анти-России"? Определенно нет. Но будет справедливо заметить, что это очередной шаг Киева в пропасть, которую он старательно отрывал, полностью полагаясь на тех, кто в итоге его обманул. Но самое интересное стоит ожидать не в Раде и не в Офисе президента Украины по итогам откровений Зеленского. Самое интересное может начаться в украинских войсках, которым президент незалежной этим заявлением просто сказал – "ваши жертвы были впустую".



Несоевое надувательство. Студентка уделала все оппозиционные медиа сразу



Оппозиционные медиа повергнуты в смятение, и редакции изменившимся лицом бегут пруду. Как выяснилось, великая русская писательница Асия Несоевая 2 года кормила "Холод", "Новую Газету.Европа" (иноагенты, нежелательные организации) и прочих полностью выдуманными репортажами. Там были "последние письма" российских солдат на СВО в духе "Пишу на сапоге убитого товарища, броня капает за шиворот", душераздирающие человеческие истории (к счастью, выдуманные) и репортажи в стиле "В Татарстане запретили похороны по мусульманскому обряду". Вероятно, мы увидели бы еще много интересного, но тут оказалось, что девушка просто сочиняла все это, не сходя с дивана. Жаль, было еще столько идей! "В Белгородской области прокляли грибы", "В деревне Верхние Криуши призывник девятнадцатый год прячется от военкомата и пишет "Слава Украине" на стене землянки углем" ("Слава Украине" – лозунг считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций). "Депутаты Думы совокупляются с суккубами в облике козла". "У редакторов "Медузы" есть совесть" ("Медуза" – нежелательная организация).



В принципе и так было понятно, что вся эта сборная занимается чем угодно, только не журналистикой. Сейчас всем это показали на пальцах. При таком уровне работы редакции писать можно все что угодно. Двухнедельные литературные курсы для троечников, ноутбук где-нибудь в Батуми, и вперед, боец информационного фронта, сражаться с темными силами за светлые лица. Спасибо, теперь мы это знаем на конкретных примерах.



А сейчас извините, мы попробуем прикрутить к нашему редакционному коту чат-бот и устроить его на фриланс в СМИ-иноагент. Ждите новых репортажей.



Вчера, 21 января, главным событием дня стали успешные действия русских войск на плацдарме за Осколом, даже несмотря на переброску противником дополнительных сил на участок фронта.