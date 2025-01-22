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Нужна ли новая столица Кыргызстану? Нам нужно выстроить три центра: деловой (Бишкек), культурный (Ош) и административный (столица), - Авазбек Атаханов
20:34 22.01.2025

Нужна ли новая столица Кыргызстану?

Автор: Авазбек Атаханов
22 Января 2025

В связи с нарастанием различных проблем нашей столицы, в обществе усилились дискуссии на тему, нужна ли новая столица Кыргызстану. Думаю, не только нужна, но и жизненная необходимость. При этом механический перенос столицы на новое место ничего не даст. Нам нужно выстроить три центра: деловой (Бишкек), культурный (Ош) и административный (столица).

В свое время такие страны как США, КНР, Германия, Япония, Корея, Сингапур, Малайзия, Турция, Казахстан поставили перед собой амбициозные задачи по переносу своих столиц, что позволило им сформулировать новую общенациональную идею, которая объединила нацию, мобилизовало ресурсы и позволило сделать невиданный рывок в своем развитии.

Национальная экономика в последние четыре года демонстрирует достаточно высокие макроэкономические показатели и темпы ежегодного экономического роста КР в среднем составляют около 9%, достигнутые объемы ВВП страны уже позволяют решать самые сложные социально-экономические амбиции.

Даже при таком положении Кыргызстан еще очень далеко до достижения среднемирового уровня развития. Нужен качественный скачок, новые подходы для развития страны и национальной экономики.

К сожалению, продолжается тенденция усиления внутренней и внешней миграции в нашей стране. Причем внутренняя миграция населения в первую очередь направлена на Чуйскую долину, в то время как остальные регионы Кыргызстана стабильно теряют население. "Основной причиной перемены постоянного места жительства является поиск работы" - отмечают в Нацстаткоме.

Бишкек и Чуйская область уже задыхаются от наплыва внутренних мигрантов, инфраструктура не выдерживает подобной концентрации населения, экология находится в угрожающем состоянии, активно идет трансформация поливных земель для строительства новых населенных пунктов.

О необходимости переноса столицы серьезно заговорили не только в политических кругах, но и в народе.

В настоящее время в Бишкеке и Чуйской области фактически проживает более 2- 3 млн. человек. Таким образом, почти 40% населения нашей страны сконцентрировалось в Чуйском регионе.

При этом следует отметить, что из всех стран СНГ и Балтии столица Кыргызстана имеет один из самых высоких процентов скученности. Уже сегодня наши дети в Чуйском регионе учатся в самых переполненных школах, а столица страдает не только экологическими, но и транспортными проблемами.

В чем заключаются мои аргументы в пользу переноса столицы:

Первое. Реализация данного мегапроекта позволит с чистого листа построить новый административный центр Кыргызстана, с самой эффективной столичной инфраструктурой, обеспечить полную взаимосвязанность со всеми регионами страны. Строительство будет вестись на основе суперсовременных технологий и материалов. По сути, это будет город Будущего.

Второе. Это даст толчок к привлечению международных инвесторов, для которых участие в этом процессе будет не только престижным, но и экономически выгодным, знаковым с точки зрения продвижения своей продукции в мире.

Третье. Строительство новой столицы на абсолютно новом месте позволит разработать совершенно новый дизайн столицы на основе нового генерального плана, который предусматривает международный аэропорт, метро, железную дорогу и автобаны.

Четвертое. Нам удастся за очень короткое время увеличить объемы ВВП страны в 3-5 раз.

Пятое и это очень важно. Разгрузится Чуйское предгорье и Чуйская долина, которая станет житницей нашей родины.

Шестое. Перенося главный административный центр из Бишкека в другое место, мы прекращаем искусственно раздувать население Бишкека за счет бюрократических механизмов. Например, сейчас, люди, пожившие в Бишкеке, уже никогда не возвратятся на свою малую родину, потому что жить в столице престижно, удобно и поэтому все хотят обеспечить такой привилегией не только свою семью, но и всех своих родственников и потомков.

На мой взгляд, новая столица географически должна быть в самой середине страны, окружена горами и одинаково отдалена от самых дальних населенных пунктов страны.

Именно географическая удобная доступность для всех регионов должна быть определяющим критерием при выборе места для новой столицы.

В этом плане можно было бы рассмотреть Чаек, который располагается в самом центре Кыргызстана, в 240 км от Бишкека, 180 км от Балыкчы, 700 км от Баткена, 480 км от Оша, 256 км от Таласа, 376 км от Джалал-Абада и 45 км от красивейшего озера Сон-Кель. В среднем из любого региона можно будет добраться до новой столицы за 5-7 часов.

Кроме того, строительство новой столицы в самом центре страны позволит поднять все регионы, создать в стране современную и эффективную транспортную инфраструктуру, остановить внутреннюю и внешнюю миграцию.

И самое главное, реализация данного мегапроекта позволит географически соединить Север и Юг, станет мощным локомотивом экономического рывка и привлечения огромных инвестиций для развития нашего государства и национальной экономики. Поверьте, инвесторы встанут в очередь.

Авазбек Атаханов

Источник - АКИpress
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