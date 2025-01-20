Казахстан приступил к строительству аэропортов в трех своих курортных зонах

20:37 22.01.2025

Астана. 22 января. КазТАГ – Казахстан приступил к строительству аэропортов в трех своих курортных зонах, передает корреспондент агентства.



"По поручению главы государства для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году в стране приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли. Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов", - сообщили в пресс-службе министерства транспорта в среду.



Как отметили в ведомстве, указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения.



Вместе с тем, добавили в минтраспорта, для развития крупных узловых хабов в 2024 году в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта введены в эксплуатацию три новых пассажирских терминала.



"В городах Алматы, Шымкент и Кызылорда качественно увеличена пропускная способность пассажирских терминалов. Новый терминал Международного аэропорта Алматы – пропускная способность объекта увеличена с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год. Отечественные авиакомпании Air Astana, SCAT, Qazaq Air, Fly Arystan выполняют регулярные полеты в 19 городов Казахстана. Международное авиасообщение выполняется в 26 стран мира по 50 маршрутам 30 иностранными авиакомпаниями. Новый терминал аэропорта Шымкента – пропускной способностью с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год. Количество международных авиамаршрутов увеличено до 10, рейсов до 24 в неделю. Открыты авиасообщения в Джидду, Медину (КСА), Доху (Катар), Фукуок (Вьетнам) и Пхукет (Тайланд). Международный аэропорт "Коркыт Ата" Кызылорды – пропускная способность повышена с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год. На сегодняшний день из Кызылорды выполняется 25 внутренних авиарейсов", - уточнили в министерстве.



Также реализуется проект с казахстанско-германской компанией "SKYHANSA" в специальной экономической зоне "Хоргос – Восточные Ворота" по строительству пассажирского терминала мощностью до 500 человек в час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 тыс. тонн год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развития туристических и торгово-развлекательных услуг для населения с созданием более 300 постоянных рабочих мест.



"В последние годы воздушный транспорт становится все более удобным и привлекательным для пассажиров. К примеру, ежегодно в Казахстане авиационные перевозки растут на 10-15%. В 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли порядка 15 млн человек, аэропорты обслужили 30 млн пассажиров, в том числе и иностранных авиакомпаний. Помимо пассажирских перевозок, растет и показатель объема грузовых авиаперевозок. В 2024 году увеличен объем грузовых перевозок – 28 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.



Отмечается, что парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов. В 2025 году количество воздушных судов составляет 102 самолета.



"На сегодняшний день международное авиасообщение из Казахстана установлено с 31 страной (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджи, Малайзия, Мальдивы, Шри-ланка, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) по 117 маршрутам с частотой 582 рейс в неделю", - уточнили в минтранспорта.



В ведомстве добавили, что в аэропортах Казахстана для граждан с особыми потребностями созданы все необходимые условия.



"Сотрудники наземных служб проходят регулярную специальную подготовку по оказанию первой медицинской помощи, включая полное сопровождение граждан с особыми потребностями. Предусмотрены амбулифты, кресла-коляски, тактильная плитка для незрячих и звуковые системы навигации. Международными аэропортами страны предоставлены комнаты для матери и ребенка, обменные пункты валюты, почтовые услуги, беспроводной интернет. Также у ряда авиакомпаний внедрены мобильные приложения для ускорения процесса прохождения онлайн-регистрации. Весь спектр предоставляемых услуг направлен на повышение качества и доступности для всех категорий граждан", - сообщили в ведомстве.



В министерстве считают, что рост пассажирских авиаперевозок, расширение маршрутной сети увеличит внутренний и иностранный туризм, что повысит инвестиционную привлекательность регионов страны.



"Международное признание развития авиационной отрасли в Казахстане зависит от безопасности полетов. Уровень соответствия международным стандартам безопасности полетов в Казахстане составляет 82%, что является самым высоким показателем среди стран СНГ и сопоставимо с такими странами Европейского союза, как Дания и Польша. Эти результаты являются показателем положительной динамики развития авиационного туризма в Казахстане, что способствует укреплению экономического потенциала страны и повышению ее привлекательности на международной арене", - сказано в сообщении.