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В Узбекистане за счет слияния будут образованы 22 технических университета
20:39 22.01.2025

22 января 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Власти представили проекты по созданию технических университетов в Нукусе, Бухаре, Фергане и Намангане. Всего по республике их будет 22, они будут созданы за счет укрупнения 35 высших учебных заведений.

Кроме того, до конца года намечено открыть еще 17 инженерных школ. Об этом было сказано на презентации президенту программы мер в области высшего образования и науки 22 января.

Проекты были разработаны по поручению президента, которое он дал летом 2024 года: технические вузы и передовые инженерные школы должны появиться в каждом регионе республики. На данный момент уже действуют технические университеты в Термезе, Андижане и Карши, а также восемь инженерных школ.

Также на текущий год запланирован ряд других важных мер. В частности, еще более тысячи образовательных программ будут усовершенствованы на основе программ университетов из топ-300 вузов. Международную аккредитацию пройдут 45 образовательных программ. В прошлом году в соответствие с зарубежными стандартами приведены свыше 1,2 тысячи образовательных программ.

Весь студенческий контингент в 2025-м будет охвачен услугами офисов регистратора. Сегодня они действуют в 40 вузах, получивших финансовую самостоятельность. Это позволило сократить штат деканатов и отделов на 20 %, перевесит 30 видов услуг в цифровой формат.

В дуальное образование в этом году будут вовлечены еще 50 тысяч студентов. Повысить квалификацию за рубежом смогут 5 тысяч преподавателей.

Источник - Podrobno.uz
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