 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Синьхуа: Деликатесы из стран Центральной Азии все больше обогащают новогодний стол китайцев
20:43 22.01.2025

Сиань, 22 января /Синьхуа/ -- На Фестивале новогодних товаров "Пояс и путь", доставленных грузовыми поездами Китай-Европа, господин Цзяо осматривал прилавки с широким ассортиментом, и вскоре его корзина была полна товаров, импортированных из стран Центральной Азии и других стран.

"Эти товары отличаются хорошим качеством, а по цене они схожи с отечественной продукцией. В Новом году будет очень интересно объединить товары из стольких стран", - сказал господин Цзяо на фестивале, проходящем в городе Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В ходе фестиваля наблюдается нескончаемый поток посетителей, спешащих купить новогодние товары. Как и у господина Цзяо, деликатесы из Центральной Азии и других стран также украсят их новогодние столы.

Нынешний фестиваль предлагает отгруженные грузовыми поездами Китай-Европа импортные товары на общую сумму более 10 млн юаней /1,39 млн долл. США/. Будучи организатором мероприятия, Сианьская корпорация "Айцзюй" /Xi'an Aiju Grain and Oil Industrial Group/ при содействии Сианьского международного порта "Чаньба" и Сианьского отделения Китайской железнодорожной корпорации осуществила международную доставку грузов "от двери до двери", что позволило сократить промежуточные звенья и логистические издержки и обеспечить потребителей более качественными и дешевыми новогодними товарами из Центральной Азии.

"В 2015 году мы начали создавать производственную базу в Казахстане, чтобы перевезти обратно в страну пищевое масло, муку и другие товары из Центральной Азии поездами Китай-Европа, - сообщил секретарь парткома компании "Айцзюй" Лю Дунмэн, - За последние десять лет по мере того как движение поездов Китай-Европа становится все более плотным, виды центральноазиатских товаров, которые мы импортируем каждый год, увеличились с первых нескольких категорий до нынешних десятков категорий, а их объемы - с первых тысяч тонн до нынешних от 50 000 до 60 000 тонн".

"В течение десяти лет мы также помогали Центральной Азии адаптировать производство в соответствии с потребностями и вкусами китайцев. Например, местное печенье и шоколад были с высоким содержанием сахара, а китайцы обычно не любят слишком сладкий вкус. И вот мы экспортируем китайские стандарты, чтобы товары из Центральной Азии могли лучше адаптироваться к нашему внутреннему рынку", - отметил он.

По его сообщению, благодаря различным мерам в этом году ассортимент новогодних товаров из Центральной Азии стал богаче, чем в предыдущие годы, и впервые на прилавках появилось более 30 категорий товаров.

Согласно данным администрации Сианьского международного порта "Чаньба", по итогам 2024 года количество стандартных контейнеров, отправленных грузовыми поездами Китай-Европа из Сианя в направлении Центральной Азии, составило 76 404, увеличившись на 47,6 проц. в годовом исчислении.

Источник - Синьхуа
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