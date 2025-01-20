|Ташкент. Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне
21:31 22.01.2025
Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне
В Ташкенте в махалле Лабзак на берегу реки Анхор запланировано возведение жилого комплекса компании ООО Park Retail. На территории почти в гектар были вырублены ценные деревья и вырыт котлован. Компания уже проиграла суд, но разными попытками пытается вернуть в проект "жизнь", пусть и путем обмана и манипуляций через СМИ. На сегодняшний день на ЖК наложен запрет.
В Ташкенте в махалле Лабзак на берегу реки Анхор запланировано строительство жилого комплекса компании ООО Park Retail. На территории почти в гектар были вырублены ценные деревья и вырыт котлован.
Жители изначально были против проекта, но сотрудники компании Orient Group, в который входит крупнейший застройщик Golden House (именно они на самом деле владеют проектом), вместе с блогерами и некоторыми интернет-изданиями разыграли "сцену", которая сработала бы... Но жители сказали свое слово, чтобы защитить последний свободный клочок земли в своей махалле.
Стоит добавить, что участок, упомянутый выше, находится в сейсмической зоне, в которой запрещено строительство домов выше 9 этажей. В ходе общения с журналистами, один из сотрудников Института сейсмологии признался, что на самом деле нежелательно строительство выше 5-ти.
Кроме того, под землей, на которой запланировано строительство 20-этажных домов, имеет повышенную сырость и влажность из-за подземных вод. Как уточнила одна из жительниц: "Именно поэтому наша махалля называется Лабзак (Лаби зах - "сырая земля" (тадж. лаби - "берег", тадж. заҳ - "сырой, влажный")".
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