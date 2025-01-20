Ташкент. Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне

21:31 22.01.2025

Скандал на набережной Анхора: Грязные попытки застройщика построить многоэтажки в сейсмической зоне



В Ташкенте в махалле Лабзак на берегу реки Анхор запланировано возведение жилого комплекса компании ООО Park Retail. На территории почти в гектар были вырублены ценные деревья и вырыт котлован. Компания уже проиграла суд, но разными попытками пытается вернуть в проект "жизнь", пусть и путем обмана и манипуляций через СМИ. На сегодняшний день на ЖК наложен запрет.



