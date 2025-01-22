Румыния, не делающая выводов из собственной истории, - Валерий Мацевич

23:35 22.01.2025 Страна невыученных уроков

Румыния, не делающая выводов из собственной истории



Валерий Мацевич

22.01.2025



Сегодня Бухарест находится в ситуации, подобной той, что сложилась в Европе перед нападением Гитлера на Советский Союз. За последние годы разноплеменные войска армий НАТО настолько освоили страну, что практически оккупировали ее. Похожие события уже происходили в истории, когда 7 октября 1940 г. в Румынию вошли немецкие войска, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения. Фактически Германия оккупировала страну и в скором времени превратила ее в верного сателлита.



Румыния давно интересовала Гитлера, которому для полноценной войны в Европе требовалось много нефти. Однако до разгрома Франции весной - летом 1940 г. Румыния традиционно следовала в фарватере чужой политики, тогда франко-британской. Этот вектор внешней политики был задан еще в Первую мировую войну, когда нейтральная Румыния, наблюдая за схваткой двух противоборствующих союзов - Антанты (Франция, Англия, Россия) и Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария), - долго присматривалась, к кому выгоднее присоединиться. Наконец, летом 1916 г. во время Брусиловского прорыва, показалось, что Антанта одерживает верх, и Бухарест вступил в войну на ее стороне. Однако "Согласие" было разбито австро-германскими частями и почти полностью оккупировано. От окончательного разгрома любезную русскому царю Антанту спасли русские же войска, а Румыния продолжала лавировать.



В мае 1918 г. она заключила тайный мир с противниками (Антантой), а в ноябре того же года, за один день до капитуляции Германии, торжественно объявила ей войну. Этот достойный пера баснописца политический трюк позволил ей оказаться в числе стран-победительниц. Но, что гораздо важнее, - заполучить ряд территорий у соседей, в частности Бессарабию, которая была "позаимствована" союзниками у бывшей Российской империи.



Весной 1918 г. румынские войска, пользуясь русской междоусобицей, совершили интервенцию в Бессарабию. Ее присоединение к Румынии не признавалось Совнаркомом и квалифицировалось как аннексия. На советских картах область вплоть до 1940 г. обозначалась как незаконно оккупированная румынами. Подписанный 23 августа 1939-го Договор о ненападении между Германией и СССР, дополнительный протокол к которому разграничивал сферы интересов двух стран в Восточной Европе, позволил вернуться к "бессарабскому вопросу". СССР потребовал от румынского правительства вернуть Бессарабию и отдать Северную Буковину под угрозой применения военной силы.



В своей ноте румынскому послу нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подчеркнул, что в 1918-м Румыния, "пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла Бессарабию и тем нарушила вековое единство Бессарабии, населенной главным образом украинцами, с Украиной". В связке с Бессарабией советское руководство потребовало и Северную Буковину. Она никогда не входила в Российскую империю, а была частью Австро-Венгрии до ее развала, однако в Северной Буковине проживало много славян, после аннексии 1919 г. подвергшихся румынизации. В июне 1940 г. Красная армия вступила в Бессарабию, а румынские войска отошли за Прут. В начале июля правительство Румынии отказалось от англо-французских гарантий по обеспечению своих границ и направило эмиссаров в Берлин.



Воспользовавшись состоянием Румынии, оказавшейся в кольце противников, немцы предложили ей поучаствовать в будущем разделе Советского Союза, причем вернуть не только Бессарабию и Северную Буковину, но и получить обширные территории советской Украины вплоть до Днепра. Пойдя на сближение с Германией, румыны также надеялись на пересмотр вопроса принадлежности Северной Трансильвании.



23 ноября 1940 г. Румыния присоединилась к Пакту трех держав - договору о союзе между Германией, Италией и Японией. Румынский диктатор Ион Антонеску надеялся при помощи немецких войск забрать территории, которые незадолго до войны отдал Советскому Союзу.



Адольф Гитлер был заинтересован в дружбе с богатой нефтью Румынией, а потому обещал своему новому союзнику полную поддержку. Вместе с румынами к странам оси присоединились Венгрия, Словакия и Болгария. В утвержденном Гитлером 18 декабря 1940 г. плане войны против СССР уже указывалось: "На флангах нашей операции мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии в войне против Советской России". В конце декабря руководитель немецкой военной миссии в Румынии по поручению фюрера проинформировал Антонеску о плане "Барбаросса". 14 января 1941 г. Антонеску снова встретился с Гитлером, выяснив детали предстоящего нападения на СССР.



Первыми официальными участниками нападения на Советский Союз 22 июня 1941 г. стали Германия, Италия и Румыния, войска которой вторглись на советскую территорию уже в 3 часа 15 мин. (раньше, чем германские). Румынский диктатор Ион Антонеску отдал приказ о нападении на СССР вместе с Германией. На территории Румынии к тому времени находились 11-я немецкая армия и части 17-й немецкой армии, которые вместе с 3-й и 4-й румынскими армиями составили силы вторжения на этом направлении.



Войска на советско-румынской границе насчитывали 600 тыс. человек. Румынская авиация в первые часы боев нанесла воздушные удары по территории СССР - Молдавской ССР, Черновицкой и Аккерманской областям Украинской ССР, Крымской АССР РСФСР. Одновременно с южного берега Дуная и правого берега Прута начался артиллерийский обстрел приграничных населенных пунктов. Так для Румынии началась Вторая мировая война, которая принесет стране немало горьких поражений и больших потерь. (В ходе военных действий на Восточном фронте против СССР румынская армия потеряла 630 000 человек, из них убитыми - 480 000.)



Заметим: южные рубежи СССР штурмовало объединение, состоявшее из двух румынских армий и одной немецкой. В основном именно румынские части захватывали Молдавию и штурмовали Одессу.



Поэтому когда в советских фильмах защитники Одессы отбивают атаки наседающих гитлеровцев, то это был - не более чем реверанс СССР в сторону социалистической Румынии (чтобы не обидеть "братьев" по оружию). Естественно, воевали румыны не за немецкое danke schön (большое спасибо). Рассчиталась с ними Германия захваченными территориями, на которых были учреждены три новые румынские губернии - Буковинская (столица Черновцы), Бессарабская (Кишинев) и Транснистрия (Одесса). В губерниях располагались румынские гарнизоны, власть принадлежала румынской администрации. Во главе оккупированной Одессы стоял румынский примар (мэр), по улицам ходили румынские патрули, подпольщиков отлавливало не столько немецкое гестапо, сколько румынская сигуранца.



Но если кто-то думает, что румынский оккупационный режим был мягче немецкого, то ошибается. На захваченных советских территориях люди больше боялись румын, чем немцев.



Кстати, к моменту немецкой оккупации в 1940 г. страна представляла собой, как отмечали в СССР, "профашистское болото". Румыния копировала Германию до мелочей. Если в Германии был фюрер, то в Румынии - кондукэтор, в Германии была НСДАП, в Румынии – ультраправая партия "Железная Гвардия". Народный комиссар по иностранным делам СССР Максим Литвинов назвал происходящие в 1930-х годах в Румынии процессы гитлеризацией страны. Антонеску старался ни в чем не уступать своему кумиру - Гитлеру: только в одной Транснистрии за зиму 1941-1942 гг. было казнено 250 000 чел.



Румынские войска дошли вместе с вермахтом до берегов Волги и гор Кавказа. Оккупацию Сталинградской области осуществляла с немецкой стороны группа армий "Б", куда входили 4-я танковая армия Германа Гота и 6-я армия Фридриха фон Паулюса. В оккупации участвовали также 8-я итальянская армия (командующий Итало Гарибольди), 2-я венгерская армия (командующий Густав Яни), румынские армии под командованием Петре Думитреску и Константина Константинеску, 369-й хорватский (Дьявольский) полк под командованием Виктора Павичича.



Начиная с лета 1942 г., оккупанты устроили в Сталинградской области более десятка концлагерей для советских военнопленных и гражданского населения. Это были лагеря смерти. Часто узников размещали под открытым небом, они голыми руками рыли себе норы в земле. С подачи румынского лидера кондукэтора Иона Антонеску, пользовавшегося большим уважением Гитлера, Румыния приняла активное участие в холокосте, стоившего жизни 300-400 тыс. евреев. В феврале 1942 г. румыны прекратили массовые расстрелы евреев, но вплоть до выхода страны из "оси" продолжали их отлавливать, направлять в гетто и концлагеря. По фактам зверств немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Сталинградской области возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид), сообщал Следственный комитет России.



Тем не менее румын практически сразу назначили виновными за окружение немецких войск и последовавший вскоре разгром 6-й армии фельдмаршала Паулюса. Немецкие военачальники были крайне невысокого мнения об их боевых качествах. "Управление войсками, находившееся с 1918 г. под французским влиянием, оставалось на уровне идей Первой мировой войны", - говорил фельдмаршал Эрих фон Манштейн о румынских вооруженных силах. Именно по румынам как по слабейшему звену во вражеской обороне пришелся главный удар советских войск в ходе операции "Уран" по окружению немецкой 6-й армии в Сталинграде.



В итоге решающего сражения Второй мировой войны были разгромлены 3-я и 4-я румынские армии, 158 000 румынских солдат погибло. После полного освобождения Сталинграда Гитлер приказал вывести с фронта все войска сателлитов Германии как ненадежные.



После Сталинградской катастрофы правительство Румынии начало прощупывать почву на предмет заключения сепаратного мира с СССР и его союзниками. В апреле 1944 г. был установлен контакт с представителями Советского Союза и получен ответ на предложение "мира и дружбы".



Ответ предусматривал разрыв Румынии с Германией и выступление на стороне стран антигитлеровской коалиции, признание границ 1940 г., выплату репараций, свободный пропуск через свою территорию советских войск и т.д. и т.п. Антонеску сказал: "Нет". Но у его приближенных было иное мнение, они начали готовить заговор. "Знаменем" переворота должен был стать король Михай I. Была назначена дата - 26 августа. Но пришлось поторопиться:



20 августа началась Ясско-Кишиневская операция. К концу следующего дня румынский фронт был прорван на ширине 65 км. Еще несколько дней, и Красная Армия войдет в Бухарест. Тогда уже никто ни о чем с румынскими генералами разговаривать не будет. Поэтому 23 августа Антонеску был арестован и страну возглавил король Михай I.



24 августа Румыния свершила очередной политический кульбит, ответив "Да, да, да" на все требования СССР, а 25-го объявила войну Германии. Немецкие части в Румынии были блокированы румынскими войсками и заняли круговую оборону, ожидая помощи извне. Но вместо немецких войск 31 августа в Бухарест вошла Красная Армия. Выход Румынии из войны стал для Германии действительно катастрофой. На юге фронта образовалась огромная дыра, в которую хлынули советские войска, сминая попадавшиеся на пути редкие части вермахта. Немцам пришлось срочно оставить не только Румынию, но и Болгарию, под угрозой окружения оказались войска в Греции. 5 сентября Красная Армия вышла на границу с Югославией. Последующие 9 месяцев Бухарест добросовестно искупал прошлые грехи кровью своих солдат. Румынская армия вела бои на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии, потеряв в боях 170.000 человек в добавление к 630.000, не вернувшихся с Восточного фронта.



6 апреля 1945 г. король Михай I из рук маршала Толбухина получил орден "Победа" с витиеватой формулировкой "За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии". Безусловно, выход Румынии из войны и сохранение тем самым сотен тысяч жизней советских солдат стоит высочайшей награды. В декабре 1947 г. к Михаю I пришел премьер-министр Петру Гроза и объявил, что румынская монархия отменяется. Михай уехал из страны и увез советский орден…



Надо сказать, когда гитлеровцы лишились румынской нефти, то начался обратный отсчет существования Третьего рейха. Румынская нефть относится к тем военно-хозяйственным моментам истории Второй мировой войны, о которых упоминают практически все исследователи. Но преимущественно говорится о поставках нефти и почти ничего о нефтепродуктах.



Однако из всего спектра нефтепродуктов в Германию, в первую очередь, поставлялись: автобензин (47% от общего количества нефтепродуктов, поставленных в Германию в 1941 г.), дизельное топливо (16%), петролеум-раффинат (6%). Остальные сорта нефтепродуктов занимали небольшое место в структуре поставок, хотя суммарно набирали около 30% от общего количества.



При этом Румыния поставляла не сырую нефть, которую еще надо было куда-то перевезти и переработать, а готовые нефтепродукты, отгружаемые немецкой армии с нефтеперерабатывающих заводов. Так, группа армий "Юг" имела в тылу мощную базу нефтеснабжения, что было немаловажным фактором наступления в 1941 г. и того, что именно эта группа армий наступала быстрее и дальше остальных. Известно, например, что по плану поставок нефтепродуктов на сентябрь 1943 г. вермахт получал из Румынии 40 тыс. т автобензина и 7500 т дизтоплива. Так что роль Румынии в обеспечении мобильности немецкой армии была весьма заметной.



Сегодня Румыния обеспечивает энергетическую безопасность Европы. Согласно Энергетической стратегии Румынии на период 2016-2030 гг., Румыния должна в ближайшей перспективе (до 2050 г.) разведать и ввести в эксплуатацию нефтяные и газовые месторождения, обнаруженные в Черном море. Помимо этого, в 2016 г. на юго-востоке страны было обнаружено крупнейшее с 1989 г. газовое месторождение в населенном пункте Караджеле. Ввод в эксплуатацию месторождения намечен на 2025 г. Параллельно в 2027 г. начнется добыча газа на месторождениях Domino и Pelican South блока Neptune Deep. В перспективе это дополнительно укрепит экономическую безопасность страны и позволит перекрыть внутреннюю потребность в газе 4,3 млн домохозяйств.



Данный проект еще в 2016 г. получил одобрение в Вашингтоне по результатам пятого совещания рабочей группы Совместной декларации о стратегическом партнерстве в XXI веке между Румынией и США.



Транспортный газовый коридор BRUA должен связать Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию и дать возможность к транспортировке азербайджанского газа через Турцию и Грецию, а также отрыть дорогу румынскому газу, добываемому в Черном море. На текущий момент проект реализован частично и используется для поставок российского газа в Венгрию. В дальнейшие планы Бухареста входит подключение к румынской энергосети Молдавии… По мнению экспертов, в румынском секторе Черного моря есть значительный потенциал для новых открытий. Запасы газа в этом регионе оцениваются в 200 млрд кубометров. Оператором месторождения является компания OMV Petrom, которая принадлежит австрийской OMV и румынской госкомпании Romgaz.



В общем, румынская история повторяется, причем во многих ее аспектах. Румыния, например, неоднократно заявляла о своих притязаниях на территории, которые Сталин присоединил к Украине по итогам Второй мировой войны с согласия союзников. В 2024 г., отмечала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 г., сформировав боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Альянс создает мощный плацдарм на юго-восточном фланге, рассматривая Румынию как реальную силу для усиления позиций НАТО в акватории Черного моря. Румыния также определяется как ударная сила в планах поглощения Молдавии с дальнейшей экспансией совместно с Украиной в Приднестровье. Румынская авиабаза "Михай Когэлничану" становится проекцией на восток крупнейшей в Европе американской военной базы "Рамштайн" (Германия). На территории в два раза большей, чем у базы в Германии, ускоренно строится городок на десятки тысяч "джи-ай".



Этот объект НАТО должен в какой-то мере компенсировать Пентагону Украину, которую он явно боится потерять, что уже практически и признает. А боевая группа НАТО в уезде Констанца, в составе которой военные из Франции и Бельгии, планирует остаться в Румынии на 4-5 лет, да еще создать основную базу в уезде Брашов. Становится все более вероятным военный конфликт США и НАТО с Россией, где также окажутся Румыния, Молдова, страны Балтии, Польша и Украина, если будет как таковая. В Румынии реально создан позиционный район ракет средней дальности США "Томагавк" и комплексов американской системы ПРО Aegis Ashore. Также поставлены комплексы ПВО "Патриот". И - т.д. Можно ли говорить о суверенности государства, где размещены десятки тысяч военных иностранных государств?



В Румынии, соответственно, бал правит НАТО, то есть США. В общем, страна опять под оккупацией, в том числе, и немцев.



Сегодня альянс терпит поражение на Украине, а Россия укрепляется новыми единомышленниками, заключая с ними соглашения о стратегическом сотрудничестве, что надежнее, чем создавать авторитарные военно-политические блоки вроде НАТО. В Европе опять возникает ситуация, когда Румыния вскоре может оказаться перед очередным выбором союзников. При этом очень похоже, что уроки своей недавней истории она не выучила. Или - еще не вечер?..



Специально для "Столетия" Источник - Столетие

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