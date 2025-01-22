Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?

01:42 23.01.2025

Дональд Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?

На очереди – остальные аффилированные с ООН структуры и она сама?



22.01.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Одним из первых решений Д. Трампа после возвращения на пост президента стал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В качестве причин в документе упоминаются "неправильные действия в связи с пандемией, возникшей в результате действий Китая и неспособность ВОЗ продемонстрировать независимость от политического влияния государств-членов".



По мнению главы комитета Совфеда по госстроительству РФ Андрея Клишаса, "выход США из Всемирной организации здравоохранения – это самый сильный удар по глобалистам за последние 30 лет". Действительно, ВОЗ, возглавляемая индивидом, официально признанным террористом во многих странах мира, включая сами США, давно захвачена глобалистами из числа противников Трампа и выступает исключительно в качестве инструмента террора в их интересах. В связи с этим Financial Timеs еще в декабре писала, что "команда Трампа настаивает на выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения в день его инаугурации 20 января"



