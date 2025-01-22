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Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?
01:42 23.01.2025

Дональд Трамп – против глобалистов: что стоит за объявленным выходом США из ВОЗ?
На очереди – остальные аффилированные с ООН структуры и она сама?

22.01.2025 | Олег СЕРГЕЕВ

Одним из первых решений Д. Трампа после возвращения на пост президента стал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В качестве причин в документе упоминаются "неправильные действия в связи с пандемией, возникшей в результате действий Китая и неспособность ВОЗ продемонстрировать независимость от политического влияния государств-членов".

По мнению главы комитета Совфеда по госстроительству РФ Андрея Клишаса, "выход США из Всемирной организации здравоохранения – это самый сильный удар по глобалистам за последние 30 лет". Действительно, ВОЗ, возглавляемая индивидом, официально признанным террористом во многих странах мира, включая сами США, давно захвачена глобалистами из числа противников Трампа и выступает исключительно в качестве инструмента террора в их интересах. В связи с этим Financial Timеs еще в декабре писала, что "команда Трампа настаивает на выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения в день его инаугурации 20 января"



ВОЗ твердо зарекомендовала себя как источник критических угроз жизни и здоровью даже не миллионов, а миллиардов людей. Именно ее "рекомендации" легли в основу геноцида, который был совершен в 2020/21 годах. По мнению многих экспертов, структуру нужно распускать, проводить международное уголовное расследование ее деятельности и только после этого принимать решение о создании какого-то нового координирующего международные медицинские программы органа.

Прошедшая "пандемия" убедительно показала, что медицинский фашизм в глобальном масштабе – вещь совершенно реальная, и фактически любой сотрудничающий с ВОЗ становится прямым соучастником преступлений против человечества. Поэтому вывод Трампом США из членства в ВОЗ – это нормальное суверенное решение суверенного государства в сложившихся обстоятельствах.

В 2020 году Д. Трамп в свою прошлую президентскую каденцию уже инициировал процесс выхода США из ВОЗ, обвинив ее в зависимости от Китая и неэффективных действиях во время распространения COVID-19. Однако процесс так и не был завершен. Администрация сменившего Трампа Д. Байдена восстановила отношения с ВОЗ в первый же день появления кандидата от "демократов" на посту президента в 2021 году, отменив указ своего предшественника. (В связи с этим экс-координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Ашиш Джа сообщил в конце 2024 года, что команда Трампа хотела выхода США из ВОЗ именно 20 января, так как это стало бы "символическим ответом" на действия Байдена).

За последние годы ВОЗ стала одной из самых непопулярных организаций у жителей Америки. Губернаторы более чем двух десятков штатов бойкотировали принятие "пандемического соглашения" на уровне ВОЗ, которое создавало бы единую систему реагирования на новые эпидемии. Вроде введения карантинов и вакцинации. Республиканцы назвали это попыткой ограничить национальный суверенитет США в угоду глобалистским элитам.

Доверие к последним в Америке после двух лет "пандемийного" террора и так существенно подорвано. В том числе потому, что жесткий локдаун с закрытием школ привел к тому, что и так не самые высокие показатели сдачи тестов по математике и языку в США упали до рекордно низкого уровня за 20 лет. Вдобавок множатся и разгораются скандалы вокруг побочных эффектов от различных вакцин вроде AstraZeneca.

При этом США все еще являются крупнейшим донором ВОЗ и обеспечили в 2022–2023 годах около 16% ее финансирования. Эксперты предупреждают, что выход страны из организации может привести к "катастрофическим" последствиям для глобального здравоохранения. Профессор Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин заявил, что заменить США и заполнить образовавшийся вакуум будет некому: для организации наступят "очень тяжелые годы", она потеряет способность эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, подобные пандемии коронавируса, и будет вынуждена "значительно сократить научный персонал".

По мнению аналитиков, для Трампа выход из ВОЗ является одним из элементов антиглобалистской политики в отношении ООН. Республиканцы уже не первый месяц активно обсуждают идеи о полном перекрытии финансирования ООН и пересмотре членства США в ее агентствах. Это находит отклик у избирателей – две трети американцев относятся к деятельности ООН скорее негативно. В то же время сокращение участия США в делах ООН может привести и к тому, что там усилятся конкуренты Вашингтона. Например, Китая, бывшего до недавнего времени второй по масштабам финансирования ВОЗ страной после США. И, по всей вероятности, Пекин вполне может воспользоваться происходящим, чтобы перехватить глобальную инициативу и заполнить "вакуум влияния".

Источник - Фонд стратегической культуры
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