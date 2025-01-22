Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это важный стратегический мост, который свяжет Восток и Запад

02:18 23.01.2025

"Железная дорога принесет выгоду не только Кыргызстану"



Бакыт Басарбек

22 января 2025



В конце 2024 года в Кыргызстане произошло поистине историческое событие, которое, безусловно, станет новой страницей в развитии нашей страны. 27 декабря 2024 года в селе Тош-Кутчу Джалал-Абадской области прошла церемония запуска строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.



Выступая на торжественном мероприятии, глава Кыргызстана подчеркнул, что "железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан – это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада. Этот маршрут обеспечит доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию, и далее в Европейский союз".



Аналогичное мнение высказал на своей странице в соцсети управляющий делами президента Кыргызской Республики Каныбек Туманбаев, по словам которого, данный проект в первую очередь укрепит межрегиональные связи.



"Заложен первый камень строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Строительство этой дороги - историческое событие. Новый железнодорожный коридор станет южной ветвью евразийского континентального моста и откроет путь на рынки стран Юго-Востока, Западной Азии и Ближнего Востока. Выражаем глубокую признательность Президенту Садыру Нургожоевичу", - написал Туманбаев.



Свое мнение по поводу этого проекта высказал и политолог Бакыт Бакетаев, который убежден, что данный проект сулит Кыргызстану много возможностей. По словам эксперта, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан обладает высоким экономическим потенциалом.



"Если будет построена железная дорога, вдоль нее будут располагаться разные предприятия, число которых будет со временем увеличиваться, что открывает очень много возможностей для страны. Сейчас начинается реализация проекта, который на протяжении многих лет только обсуждался. Эта железная дорога нужна и Кыргызстану, и Узбекистану. Как известно, морские маршруты считаются одними из самых дешевых и занимают первое место, а железная дорога идет уже на втором месте. На автомобильной же дороге затрачивается много времени и ресурсов на грузоперевозки. Новая дорога сократит расстояние и снизит затраты на них. Без всякого сомнения, для Кыргызстана она станет большим стимулом для развития экономики", - сказал Бакетаев.



Согласился с этим мнением общественный деятель и делегат прошедшего Народного Курултая Тилек Усупов. Он также уверен, что строительство дороги принесет экономическую выгоду и стабильность не только Кыргызстану, но и другим странам.



"Нужно помнить о том, что этот маршрут откроет странам, находящимся в центре Евразии, удобные выходы к крупным морским портам. Транспортные коридоры Евразии становятся достаточно гибкими для значительного увеличения объемов взаимной торговли, что в свою очередь создает почву для серьезного промышленного развития.



Кроме доходов от транзита, можно ожидать развития во всех сферах экономики – от строительства до сельского хозяйства", - отметил Усупов.