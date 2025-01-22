Шантаж по-американски: либо отдайте TikTok, либо введем 60%-ные пошлины на экспорт из Китая

04:07 23.01.2025

Новый президент США намекает на потенциальное соглашение, связывающее владение TikTok с тарифами



22.01.25



Китайские чиновники были готовы к тому, что Дональд Трамп по возвращении на пост президента США сообщит плохие новости: немедленные 60-процентные пошлины на экспорт, которые могут нанести серьезный удар по второй по величине экономике мира.



Вместо этого они получили очевидную отсрочку на этой неделе. Трамп приказал провести расследование торговли между США и Китаем , а позже повторил угрозу 10-процентного тарифа, связанного со смертельным опиоидом фентанилом.



Угроза введения 10-процентного сбора, который, по словам Трампа, может быть введен с 1 февраля, негативно повлияла на акции и валюту Китая. В среду индекс CSI 300 материковой части Китая упал на 1 %, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,6 %. Офшорный юань оказался худшей из основных азиатских валют, ослабев на 0,25 % до 7,29 юаня за доллар.



Однако первоначальные действия Трампа в отношении Китая были менее жесткими, чем 25-процентные тарифы, которые он ввел для союзников США - Мексики и Канады. Он также намекнул на потенциальную более широкую сделку, которая может быть связана с владением TikTok - платформой коротких видео, контролируемой Китаем. Американские ястребы по безопасности хотят закрыть ее.



Несмотря на склонность Трампа к непредсказуемым заявлениям и частой смене курса, эта прелюдия оказалась менее суровой, чем ожидалось, что возродило надежду в Пекине на возможность переговоров для предотвращения второй торговой войны. Теперь вопрос в том, какая сделка будет приемлема для обеих сторон.



"Есть вероятность, что обе стороны смогут заключить сделку - чувствуется осторожный оптимизм", - сказал Чжао Минхао, профессор Института международных исследований при Университете Фудань в Шанхае. "Но нам нужно будет посмотреть, есть ли хорошее соответствие между тем, что Трамп и Пекин могут предложить друг другу".



Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу посетил инаугурацию Дональда Трампа в Вашингтоне.



Вице-президент Китая Хань Чжэн (слева) с послом Китая в США Се Фэном и Рупертом Мердоком на инаугурации.



В выходные перед инаугурацией Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, первый за четыре года. Президент США назвал его "очень хорошим" и обсудил "торговлю, фентанил, TikTok и многие другие темы".



Си Цзиньпин также отправил на инаугурацию самого высокопоставленного китайского чиновника - вице-президента Хань Чжэна, который также встретился с лидерами американского бизнеса, включая Илона Маска, доверенное лицо Трампа.



Во время предвыборной кампании Трамп пообещал ввести в отношении Китая 60-процентные пошлины после вступления в должность. Затем он пригрозил ввести дополнительные 10 процентов в первый же день, чтобы заставить Пекин принять жесткие меры по пресечению поставок прекурсоров фентанила.



Вместо этого в понедельник он опубликовал служебную записку, в которой поручил должностным лицам расследовать торговый дефицит США и "рекомендовать соответствующие меры, такие как глобальный дополнительный тариф или другие меры политики, для устранения такого дефицита".



Он также попросил торгового представителя США изучить соблюдение Пекином "первой фазы" соглашения, согласованного во время его первого президентского срока. Также он рассмотрел возможность введения дополнительных пошлин, "особенно в отношении промышленных цепочек поставок и обхода через третьи страны". Этот шаг может иметь гораздо более далеко идущие последствия для Китая.



Экономисты считают, что часть торговли Китая с США была направлена ​​через третьи страны, чтобы избежать тарифов после торговой войны первой администрации Трампа. Чиновники США должны сообщить о своих выводах 1 апреля.



Хотя Трамп подписал указ, разрешающий TikTok работать в течение 75 дней, что является поворотным моментом по сравнению с его первым сроком, когда он пытался запретить работу TikTok в США, он также заявил, что Пекину необходимо будет разрешить американской компании забрать половину компании, иначе ему грозят пошлины до 100 процентов.



Привязка пошлин к владельцу TikTok последовала за ироничными заявлениями Маска в понедельник, который пожаловался, что, хотя TikTok разрешено работать в США, его сайт социальной сети X заблокирован в Китае.



Один человек, знакомый с ситуацией в Китае, сказал, что Пекин может согласиться на продажу платформы владельцем TikTok ByteDance в рамках более широкой сделки, которая охватит ряд вопросов, включая торговлю. Однако любые подобные обсуждения находятся на ранней стадии, сказал этот человек.



Представители китайских властей, которые ранее выступали против принудительной продажи TikTok и требовали одобрения, в последнее время, похоже, изменили свою позицию.



"Мы считаем, что компании должны самостоятельно принимать решения в сфере управления и приобретения предприятий, руководствуясь рыночными принципами", - заявили во вторник в Министерстве иностранных дел Китая. При этом было отмечено, что необходимо соблюдать законы и правила страны.



Габриэль Вильдау, управляющий директор консалтинговой компании Teneo, отметил в аналитической записке, что китайские лидеры могут рассматривать мирное разрешение ситуации с TikTok как основу для сотрудничества в других вопросах.



"Сюда могут относиться тарифы, контроль над экспортом и, в идеальном для Пекина сценарии, даже политика США в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря", - сказал Вильдау.



Однако экономисты предупреждают, что пока рано говорить о предотвращении торгового конфликта. Хотя Трамп демонстрировал готовность к заключению сделок, его администрация была полна "ястребов" по отношению к Китаю, отмечают эксперты.



"На данный момент это скорее модель ожидания", - говорит Фред Нойманн, главный экономист по Азии в HSBC. "Обнадеживает то, что мы не увидели немедленного повышения тарифов и, возможно, есть возможность для предварительных обсуждений. Но я думаю, было бы неправильным делать вывод о том, что Китай полностью отказался от своих намерений".



По словам Ван Чуна, эксперта по внешней политике из Чжэцзянского университета международных исследований, помимо торговли, Пекин может предложить Трампу помощь и в других вопросах, например, в урегулировании конфликта на Украине.



Однако Ван предупреждает, что Пекин готов к разрыву отношений. Даже если США начнут с небольших повышений тарифов, это подорвет доверие инвесторов к Китаю.



"Если тарифы будут введены, Китай должен бороться", - сказал Ван.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times