Новые назначения в Кыргызстане: мэр города Ош и представитель Президента в Иссык-Кульской области

14:13 23.01.2025

23.01.2025



Уланбек Далиев освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Далиев Уланбек Эшенович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области в связи с переходом на другую работу.



Бакытбек Жетигенов назначен полномочным представителем Президента в Иссык-Кульской области



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жетигенов Бакытбек Женишбекович назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области и он освобожден от ранее занимаемой должности.



Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Токторбаев Женишбек Шермаматович назначен мэром города Ош.