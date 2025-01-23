|Новые назначения в Кыргызстане: мэр города Ош и представитель Президента в Иссык-Кульской области
14:13 23.01.2025
23.01.2025
Уланбек Далиев освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Далиев Уланбек Эшенович освобожден от занимаемой должности полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области в связи с переходом на другую работу.
Бакытбек Жетигенов назначен полномочным представителем Президента в Иссык-Кульской области
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Жетигенов Бакытбек Женишбекович назначен полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области и он освобожден от ранее занимаемой должности.
Женишбек Токторбаев назначен мэром города Ош
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Токторбаев Женишбек Шермаматович назначен мэром города Ош.