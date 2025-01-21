ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 13,5%

14:16 23.01.2025

Правление Центрального банка Узбекистана объявило о своем решении сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых.



В заявлении банка отмечено, что, несмотря на ожидаемое уменьшение влияния прошлогодней либерализации цен на энергию, сохраняются высокие инфляционные ожидания, что требует поддержания жестких денежно-кредитных условий. Принятое решение направлено на возвращение показателей базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой траектории снижения и создание условий для достижения 5% таргета инфляции в среднесрочной перспективе.



Общая инфляция, начиная с октября 2024 года, находится в нисходящем тренде и в декабре составила 9,8% в годовом исчислении. Однако базовая инфляция в декабре немного ускорилась, достигнув 7,2%. Это указывает на наличие проинфляционных факторов, связанных с увеличением совокупного спроса.



Экономика страны сохраняет высокий уровень потребительской и инвестиционной активности, что способствует увеличению реальных доходов населения. В ноябре-декабре 2024 года наблюдался рост инфляционных ожиданий населения и предпринимателей, связанный с сезонными факторами.



В 2025 году прогнозируется темп роста ВВП около 6%. Темпы роста частных инвестиций будут поддерживать экономический рост, способствуя увеличению предложения товаров и услуг.



Регулятор также отметил, что уровень реального эффективного обменного курса в последние месяцы 2024 года несколько укрепился. Ожидается, что в 2025 году он приблизится к уровню своего среднесрочного тренда.



В целях обеспечения среднесрочной стабильности цен Центральный банк продолжит поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. В случае усиления инфляционного давления условия могут быть пересмотрены.



Согласно обновленным прогнозам, к концу 2025 года общая инфляция ожидается на уровне 7-8%. Центральный банк продолжит следить за макроэкономической ситуацией и принимать соответствующие меры для достижения таргета инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.