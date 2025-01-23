В Кыргызстане запретят ввоз лягушек. Наша молодежь не должна целоваться с земноводными...

14:20 23.01.2025

В Кыргызстане запретят ввоз лягушек



23 янв. 2025



Сегодня, 23 января, в Жогорку Кенеше обсуждались поправки в закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Одним из нововведений станет запрет на ввоз лягушек и жаб, которые могут содержать психоактивные вещества.



Депутат Исхак Масалиев обратил внимание на использование термина "живые организмы" в тексте законопроекта и попросил инициаторов уточнить его значение. На что замглавы Минздрава Каарманбек Байдавлетов пояснил, что в других странах распространены некоторые виды жаб, чья кожа и яд содержат наркотические вещества.



"Эта норма введена, чтобы предотвратить ввоз таких организмов через границу", - уточнил представитель Министерства здравоохранения.



Заместитель главы МВД Нурбек Абдиев добавил, что термин "живые организмы" охватывает не только растения, но и животных, например, высушенных жаб, которые могут быть источником запрещенных веществ.



В ходе обсуждения Медер Алиев, инициатор законопроекта, привел примеры из международной практики: "В некоторых странах действуют законы, кажущиеся на первый взгляд смешными. Например, в одном из американских штатов подросткам запрещено целоваться с лягушками, так как некоторые виды выделяют психоактивные вещества".



На что депутат Исхак Масалиев отметил, что в целом он поддерживает законопроект, но выразил недовольство использованием терминов.



"Получается, наша молодежь теперь не должна целоваться с лягушками?! Я не против закона. Но при его разработке следовало провести более глубокий анализ. Лягушка – это не просто живой организм, это животное, земноводное", – заключил парламентарий.