Верховный Главнокомандующий ВС Туркменистана генерал армии С.Бердымухамедов провел заседание Госсовета безопасности

14:24 23.01.2025 Расширенное заседание Государственного совета безопасности Туркменистана

22.01.2025



Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за 2024 год, определены стоящие перед данными ведомствами основные задачи на текущий год.



Первым выступил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, отчитавшийся о предпринятых в минувшем году практических шагах в целях выполнения Программы развития Вооруженных Сил, широкого внед­рения цифровой системы, повышения профессионализма кадровых офицеров, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих. Также прозвучал отчет о проделанной работе по увольнению в запас и призыву граждан Туркменистана на военную службу и подготовке к предстоящему Дню защитников Отечества.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в 2024 году осуществлялась комплексная деятельность по укреплению мощи и материально-технической базы Вооруженных Сил страны. Соответствующая работа велась по упрочению обороноспособности Отчизны, сказал глава государства, заявив, что в 2025 году будет продолжено совершенствование и развитие Вооруженных Сил.



В ряду приоритетных задач были определены обеспечение ВС передовой военной техникой и средствами, подготовка в соответствии с реалиями времени офицеров и квалифицированных специалистов в военной сфере, обладающих навыками работы с инновационными технологиями. Секретарю Госсовета безопасности, министру обороны также было поручено держать под контролем вопросы дальнейшего укрепления материально-технической базы воинских формирований Вооруженных Сил и улучшения социально-бытовых условий военнослужащих.



Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил о результатах проделанной за 2024 год работы, принятых мерах по совершенствованию деятельности подотчетного ведомства за счет использования современных практик и цифровой системы, а также о ходе модернизации материально-технической базы, созданных условиях для плодотворной службы и быта сотрудников прокуратуры и членов их семей.



Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны в числе ключевых задач данной структуры обозначил осуществление надлежащего прокурорского надзора за выполнением законов и законностью правовых актов, а также проведение эффективной работы по предупреждению правонарушений. Важным требованием выступает также реализация в установленные сроки мероприятий, преду­смотренных Программой развития органов прокуратуры на 2022–2028 годы и соответствующим Планом, подчеркнул глава Туркменистана, адресовав руководителю Генпрокуратуры конкретные поручения.



Выступивший затем министр внутренних дел М.Хыдыров доложил о результатах проделанной за 2024 год работы по поддержанию в стране общественного порядка, противодействию преступности и пресечению нарушений закона. Отдельными темами отчета стали вопросы оснащения подведомственных структур новейшей техникой и цифровой системой, профилактические мероприятия, организованные в целях обеспечения соблюдения правил противопожарной безопасности и дорожного движения. Также прозвучала информация о сданных в эксплуатацию в минувшем году и в начале 2025 года в велаятах страны современных объектах профильных подразделений.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчерк­нул необходимость дальнейшего совершенствования деятельности органов внутренних дел, в том числе служб дорожного надзора и пожарной безопасности. В данной связи отмечалось, что следует проводить разъяснительную работу по соблюдению правил дорожной безопасности и мер пожарной безопасности.



Вместе с тем внимание было акцентировано на важности модернизации материально-технической базы ведомства, внедрения цифровой системы и передовой практики во всех подразделениях. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны также адресовал министру ряд конкретных указаний о проведении и в дальнейшем работы, направленной на улучшение жилищно-бытовых условий сотрудников МВД.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах деятельности подотчетных структур за прошлый год, реализованных практических шагах в целях выполнения поручений Президента Туркменистана по применению цифровой системы в судебной работе. Также прозвучал отчет о решении задач, поставленных в соответствующей Программе развития и организованных мероприятиях по повышению квалификации судей.



Резюмируя доклад, глава Туркменистана отметил важность уделять особое внимание подбору высококвалифицированных специалистов. Распорядившись на постоянной основе повышать профессионализм и уровень знаний судебных работников, Президент Сердар Бердымухамедов поручил руководителю Верховного суда регулярно проводить мероприятия в целях разъяснения среди широкой общественности национального законодательства, повышения правовой грамотности населения. Также было дано указание держать под контролем своевременное выполнение Программы развития судебной системы Туркменистана на 2022–2028 годы.



Затем министр национальной безо­пасности Н.Атагараев отчитался о результатах проделанной в минувшем году работы и принятых мерах по поддержанию в стране обстановки мира и спокойствия. Также было доложено о ходе внедрения в деятельность подразделений современных методов и передовых технологий для эффективного решения поставленных перед ведомством задач.



Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны заострил внимание на перспективных планах. Следует на постоянной основе совершенствовать меры по обеспечению надежной защиты национальной безопасности страны, отметил Президент Сердар Бердымухамедов, адресовав министру конкретные поручения.



Далее начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил об итогах работы подведомственных формирований за истекший год, а также предпринятых по поручению главы Туркменистана последовательных шагах по техническому переоснащению погранчастей и созданию надлежащих условий для плодотворной службы и быта защитников Отечества.



Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что Государственная граница независимого нейтрального Туркменистана – гарант добрососедских отношений суверенной Отчизны с ближними и другими странами. Говоря о важности обеспечения надежной охраны священных рубежей, дальнейшего совершенствования деятельности Погранвойск, последовательной модернизации материально-технической базы ведомства, Президент Сердар Бердымухамедов поручил руководителю Службы держать в центре внимания вопросы, связанные с улучшением социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей.



Затем министр адалат М.Таганов доложил о результатах деятельности за 2024 год, ходе совершенствования согласно требованиям времени национальной законодательной базы, внедрении цифровой системы. Также прозвучал отчет об организации информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам прав и обязанностей, оказании надлежащей юридической помощи населению.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что следует проводить эффективную работу по приведению законодательной системы в соответствие общепринятым нормам международного права. Разрабатываемые госструктурами проекты нормативных правовых актов должны отвечать положениям Конституции и действующих законов Туркменистана, отметил глава государства, адресовав министру ряд конкретных поручений.



Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил о деятельности за минувший год, выполнении поручений, данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны по укреплению материально-технической базы. Также прозвучал отчет о реализованных практических шагах в целях эффективной реализации Программы развития ведомства.



Резюмируя доклад, глава Туркменистана отметил, что рост товарооборота в стране, расширение транспортно-логистического потенциала Отчизны требует организации работы таможни на высоком уровне, осуществления надлежащего таможенного контроля. В этой связи акцент был сделан на необходимости дальнейшего совершенствования деятельности в этом направлении.



Заострив внимание на перспективных задачах Службы, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился держать под контролем ­вопросы технического переоснащения таможенных терминалов за счет современного контрольно-наблюдательного оборудования, повышения их пропускной способности, наращивания международного сотрудничества с профильными структурами.



Далее председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил об итогах работы за прошедший год, принятых мерах для успешного решения поставленных перед ведомством задач. Прозвучал отчет о ходе претворения в жизнь соответствующей Программы развития, создании надлежащих условий для плодотворной службы сотрудников, повышения их профессионализма. Также было доложено о проведенной в ноябре 2024 года в Ашхабаде региональной министерской конференции "Искоренение безгражданства в Центральной Азии", посвященной подведению результатов глобальной кампании в ЦА.



Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что следует на постоянной основе совершенствовать деятельность ведомства и оказываемые миграционные услуги. Определив в числе основных направлений деятельности модернизацию в соответствии с реалиями времени материально-технической базы, укрепление международного сотрудничества, улучшение условий службы и быта сотрудников, глава Туркменистана адресовал руководителю Службы поручения относительно подготовки кадров.



Затем, обращаясь к участникам заседания, Президент страны отметил, что в соответствии с Военной доктриной, носящей сугубо оборонительный характер, независимое, постоянно нейтральное государство проводит целенаправленную работу по обеспечению на высоком уровне безопасности и целостности Отчизны, укреплению ее обороноспособности, а также улучшению социально-бытовых условий жизни военнослужащих и членов их семей. Как подчеркивалось, работа в этом направлении будет продолжена в перспективе.



Ежегодно в нашей стране 27 января в торжественной обстановке отмечается День защитников ­Отечества, сказал глава государства. Этот праздник – яркое свидетельство огромного доверия, безграничного уважения, оказываемого военно­служащим и сотрудникам военных и правоохранительных органов, проявляемой заботы о них.



Священный долг каждого защитника Отчизны – преданное служение Родине, надежная охрана ее священной независимости, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, обеспечение законности, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также защита интересов общества и государства.



Пользуясь случаем, Президент страны сердечно поздравил военнослужащих и работников военных и правоохранительных органов с наступающим Днем защитников Отечества.



В завершение расширенного выездного заседания Госсовета безопасности Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья и больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа. Источник - turkmenistan.gov.tm

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