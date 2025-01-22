|Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова
14:27 23.01.2025
Президент Республики Узбекистан принял делегацию Российской Федерации
22.01.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 22 января принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
В начале встречи руководитель оборонного ведомства России передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае 2024 года.
Отмечена важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.