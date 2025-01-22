Президент Республики Узбекистан принял министра обороны России Андрея Белоусова

14:27 23.01.2025

Президент Республики Узбекистан принял делегацию Российской Федерации



22.01.2025



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 22 января принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.



В начале встречи руководитель оборонного ведомства России передал главе Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае 2024 года.



Отмечена важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.



