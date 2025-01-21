Что означает программа военного сотрудничества России и Узбекистана

14:31 23.01.2025

Ташкент остается важнейшим партнером Москвы в сфере безопасности



Нурлан Гасымов

Алексей Никольский



Россия и Узбекистан по итогам официального визита российского министра обороны Андрея Белоусова в Ташкент 22 января приняли план сотрудничества между ведомствами на 2025 г. и программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 гг., передают пресс-службы военных ведомств двух стран. С узбекской стороны документы подписал министр обороны Шухрат Халмухамедов. Отмечается, что план сотрудничества между двумя ведомствами предусматривает проведение 50 совместных мероприятий. По словам источника, близкого к российскому военному ведомству, речь в документах идет об обменах делегациями, совместных учениях, обучении, ознакомлении с вооружениями и других мероприятиях.



По оценке Белоусова, сотрудничество двух стран "достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться", а встреча "даст старт новому этапу взаимодействия двух государств в оборонной сфере". "Это особенно важно в современной международной обстановке. Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в регионе Центральной Азии, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение", – добавил российский министр. Сразу после переговоров руководителей оборонных ведомств Белоусова также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В рамках встречи они обсудили вопросы региональной безопасности.



Впервые программу стратегического партнерства в военной сфере двух стран приняли в апреле 2021 г. в Бухаре тогдашние министры обороны Сергей Шойгу и Баходир Курбанов. После этого в августе того же года российские и узбекские военнослужащие вместе с военными из Таджикистана провели совместные учения на полигоне Харб-Майдон в Узбекистане в 20 км от границы с Афганистаном. В них приняло участие порядка 2500 военных. Еще в 2017 г. Москва и Ташкент заключили договор о развитии военно-технического сотрудничества в 2017 г. Он предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения, работы по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, а также оказание помощи в проведении НИОКР.



Программа стратегического военного партнерства – это ведомственный план сотрудничества на определенный срок, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. "Он не является базовым юридическим документом. Между Ташкентом и Москвой есть другие соглашения в военной области, фактически имеющие бессрочный характер", – добавил эксперт. Несмотря на то что Узбекистан еще в 2012 г. заморозил свое участие в ОДКБ, Ташкент продолжает тесно сотрудничать с партнерами по организации. Например, после вывода американских войск из Афганистана в 2021 г. и в ситуации региональной неопределенности узбекские военные вместе с партнерами по ОДКБ проводили военные учения для отработки потенциально возможных негативных сценариев, исходящих из Афганистана, продолжает Притчин: "Сотрудничество Москвы и Ташкента в оборонной сфере исходит из объективной логики наличия общих региональных вызовов и угроз".



Узбекистан – краеугольный камень в системе безопасности Центральной Азии, военное сотрудничество с ним исключительно важно для России, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Ташкент давно диверсифицирует свои военные связи и закупки вооружений, но по-прежнему уделяет особое внимание связям с Россией. После прихода к власти Мирзиеева военное и военно-техническое сотрудничество двух стран обрело второе дыхание и поддерживается на высоком уровне, заключает Пухов.



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