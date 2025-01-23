Транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме

14:35 23.01.2025

23 января 2025



Tazabek - На сегодняшний день транспортный коридор Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – ЕС функционирует в полном объеме. Об этом 22 января сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Tazabek.



По словам замминистра, отечественные грузоперевозчики уже используют этот маршрут для поставки товаров в Европу.



"Наши грузоперевозчики поставляют свои товары в Европу по следующему маршруту: из Кыргызстана в Узбекистан, затем в Туркменистан, далее через Каспийское море в Азербайджан, и, наконец, в Европу. Мы сегодня стоим на пороге введение в эксплуатацию дороги Север-Юг, что открывает хорошие перспективы для этого транспортного коридора", – пояснил он.



Справочно:



Данный транспортный коридор позволяет перевозить товары из Кыргызстана в Туркменистан, в порт "Туркменбаши", а затем через Каспийское море в порт "Алят" (Азербайджан) для дальнейшей транспортировки в Европу или в Астрахань (Россия).



Расстояние от Бишкека до порта Туркменбаши в Туркменистане составляет 2,5 тыс. километров.