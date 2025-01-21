Саида Мирзиеева (старшая дочь и помощник Президента Узбекистана) обсудила с послом ЕС подготовку к саммиту ЕС–Центральная Азия

15:02 23.01.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась с Послом Европейского Союза в Республике Узбекистан Тойво Клааром.



В ходе беседы обсуждались вопросы подготовки к саммиту ЕС–Центральная Азия, который пройдет в Самарканде в апреле этого года.



Господин Клаар выразил свою приверженность поддержке преобразований в Узбекистане, направленных на правовую защиту женщин и расширение их экономических возможностей.



Он также подчеркнул, что Узбекистан с уважением относится к своей богатой истории, которая должна служить источником гордости и способствовать укреплению национальной идентичности страны.



