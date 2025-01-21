|Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
15:14 23.01.2025
Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию
Автор: Cabar.asia
[Проект Института по освещению войны и мира (IWPR), спонсируется грантом Государственного Департамента США. - ЦА]
Представляют ли среднеазиатские повстанцы в Сирии новую региональную угрозу?
Учитывая высокую мобильность иностранных джихадистов из Центральной Азии в Сирии, они могут распространить нестабильность по Ближнему Востоку, Африке и всему миру.
В начале января, по сообщениям ряда СМИ, гражданин Таджикистана Сайфиддин Тоджибоев был назначен главой оперативного штаба в министерстве обороны нового сирийского правительства.
41-летний уроженец района Спитамен Согдийской области Таджикистана был одним из командиров боевого крыла "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад", группировки, связанной с правящим движением "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Большинство бойцов группировки - выходцы из стран Центральной Азии.
Сообщается, что высокая должность Тоджибоева является явным признанием того, что вклад выходцев из Центральной Азии в разгром Башара Асада был значительным. После падения этого режима остаются вопросы о будущем этих иностранных боевиков, поскольку есть опасения, что они могут представлять значительную угрозу безопасности в будущем.
Уроженец Таджикистана Сайфиддин Таджибоев, объявлен на родине в розыск за наемничество и участие в вооруженных конфликтах на территории других государств.
Учитывая высокую мобильность этих иностранных джихадистов, можно утверждать, что эта угроза распространяется на весь Ближний Восток, Африку и мировое сообщество.
Существует мало проверенных данных о количестве граждан Центральной Азии, которые в настоящее время находятся в различных военных формированиях в Сирии. Сообщения СМИ сосредоточены на гражданах Узбекистана и Таджикистана, хотя среди повстанцев есть также боевики из Казахстана и Кыргызстана.
В ноябре 2018 года Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что около 1900 граждан Таджикистана отправились в Сирию и Ирак, чтобы сражаться в исламистских организациях за последние годы.
Среди них был и Тоджибоев. Ранее являвшийся членом запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), некоторое время он даже возглавлял партийную ячейку в районе Спитамен.
Душанбе объявил ПИВТ террористической организацией в 2015 году, и десятки ее активистов, включая многих лидеров, были заключены в тюрьму.
В Таджикистане Тоджибоев остается в списке лиц, обвиняемых в терроризме, и власти ранее обвиняли его в вербовке граждан Таджикистана "в ряды террористических групп".
Источник в службах безопасности Таджикистана сообщил местным СМИ 5 января, что им известно о назначении Тоджибоева. Он сказал, что Тоджибоев отправился в Сирию со своим братом в 2013 году.
Таджикистанцы в террористических организациях
Большинство граждан Таджикистана, посетивших регион, вступили в ряды группировки "Исламское государство" (ИГ).
Среди них был Гулмурод Халимов, бывший командир мобильного отряда специального назначения МВД Таджикистана, который, как сообщается, даже был назначен так называемым министром войны ИГ.
В августе 2016 года США описали Халимова как "ключевого лидера" ИГ и объявили вознаграждение в размере трех миллионов долларов США за информацию о нем. В следующем месяце, после смерти главного стратега ИГ Абу Мохаммада аль-Аднани, Халимов был назван вторым по значимости человеком в ИГ после его лидера Абу Бакра аль-Багдади. По сообщениям СМИ, Халимов был убит в результате авиаудара в Мосуле в апреле 2017 года.
После разгрома ИГ некоторые боевики из Центральной Азии перебрались в Афганистан, где присоединились к "Исламскому государству – Хорасан" (ИГ-ХП), филиалу ИГ, действующему в Афганистане.
В докладе ООН за 2019 год, представленном Совету безопасности, еще один уроженец Таджикистана, Сайвали Шафиев, был назван лидером ИГПХ.
В докладе говорилось, что группировка, действующая в афганской провинции Нангархар, насчитывает более 200 боевиков. По мнению экспертов ООН, Шафиев также вербовал новых боевиков для ИГПХ и занимался сбором средств в Интернете.
Другой влиятельный гражданин Таджикистана, Шамиль Хукуматов, также был одним из лидеров ИГПХ. В июне 2023 года он был арестован в Стамбуле, где собирал деньги и вербовал новых боевиков для ИГПХ.
Лукас Уэббер, исследователь Центра Суфан, международной разведывательной организации, заявил, что ИГ-Хорасан "расширило свое влияние в Центральной Азии после вывода войск США из Афганистана".
В последние годы выходцы из Центральной Азии также были замешаны в ряде международных террористических атак.В июле 2023 года Германия и Нидерланды задержали шестерых граждан Таджикистана по подозрению в терроризме, а в январе 2024 года граждане Таджикистана также подозревались в совершении атак в Кермане и Ширазе в Иране.
22 марта 2024 года таджикские мигранты, по всей видимости, действуя по указанию боевиков ИГ, напали на здание "Крокус Сити Холл" под Москвой, убив более 100 человек.
Прошлым летом восемь человек из Таджикистана были арестованы в США за предполагаемые связи с ИГ, а в ноябре 2024 года трое граждан Узбекистана были арестованы в ОАЭ по подозрению в убийстве израильско-молдавского раввина Цви Когана.
Боевики из Центральной Азии
Что касается выходцев из Центральной Азии в Сирии, то существует несколько возможных сценариев, каждый из которых сопряжен со своими рисками.
Один из них заключается в том, что власти Дамаска под давлением международного сообщества и в целях сохранения внутренней стабильности примут решение о высылке иностранных боевиков.
В Сирии уже раздаются голоса, требующие этого.
После слухов о том, что именно иностранные боевики подожгли рождественскую елку в христианском квартале Дамаска, 23 декабря в ходе акции протеста местные жители скандировали лозунги против присутствия иностранных боевиков в Сирии.
"Сирия свободна, несирийцы должны уйти", - заявили протестующие.
Большинство иностранных боевиков вряд ли откажутся от идеи джихада и, вероятно, переместятся в другие зоны конфликта, как это произошло после поражения ИГ.
Для боевиков из Центральной Азии наиболее вероятным местом назначения является Афганистан, где уже действуют идеологически связанные группировки ИГ. Однако нельзя исключать и другие направления, такие как Мали.
В Центральной Азии также широко распространены опасения, что граждане, воевавшие в иностранных войнах, могут вернуться и попытаться вызвать серьезные беспорядки, хотя никаких публичных заявлений о политике не было.
В последние годы правительства стран Центральной Азии вернули сотни боевиков и членов их семей из Ирака и Сирии, пытаясь реинтегрировать их.
Ситуация усугубляется сокращением экономических возможностей на родине, сопровождаемым ухудшением условий для мигрантов из Центральной Азии в России. Эта группа долгое время была основным источником вербовки для радикальных исламистских группировок; Душанбе утверждает, что большинство таджиков, воевавших на Ближнем Востоке, были набраны из рядов трудовых мигрантов.
Также крайне важно не упускать из виду наличие спящих ячеек сторонников радикальных исламских группировок в Центральной Азии, которые активно вербуют новых членов и организуют террористические атаки как в регионе, так и в России.
В Сирии назначение иностранных боевиков, таких как Тоджибаев, на руководящие должности может вызвать обеспокоенность в других странах.
Новые власти Сирии ясно дали понять, что не имеют амбиций проводить всемирный джихад, но назначение иностранных граждан, связанных с различными радикальными организациями в своих странах, может сигнализировать о других намерениях.
Если сторонники всемирного халифата получат значительную власть в Сирии, может произойти возврат к тем временам, когда ИГ стремилось распространять свою идеологию по всему миру посредством террористических актов.