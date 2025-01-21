Повстанцы или террористы? Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию

15:14 23.01.2025

Расползающаяся угроза. Из Сирии на мир и Центральную Азию



Автор: Cabar.asia

[Проект Института по освещению войны и мира (IWPR), спонсируется грантом Государственного Департамента США. - ЦА]



Представляют ли среднеазиатские повстанцы в Сирии новую региональную угрозу?



Учитывая высокую мобильность иностранных джихадистов из Центральной Азии в Сирии, они могут распространить нестабильность по Ближнему Востоку, Африке и всему миру.



