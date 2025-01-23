Казахстан лидер по средней заработной платы среди стран Центральной Азии

15:37 23.01.2025

ЗАРПЛАТЫ В РК ОСТАЮТСЯ САМЫМИ ВЫСОКИМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



23 января 2025



Казахстан лидирует по величине средней заработной платы среди стран Центральной Азии. Согласно сравнительным данным, опубликованным Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, в сентябре прошлого года средняя номинальная зарплата в РК составляла 817,2 долл. США - почти в два раза больше, чем в Узбекистане (437,8 долл. США) или Кыргызстане (411,2 долл. США). Таджикистан отстал от Казахстана еще сильнее - там зарплата была в 3,4 раза меньше (242,8 долл. США).



Не исключено, что разрыв между РК и Таджикистаном был бы еще больше, если бы не серьезное повышение, которое произошло в этом юго-восточном государстве ЦА за год. По данным источника, номинальная заработная плата в Таджикистане в сентябре 2024 года повысилась в годовом выражении на 24,9%, реальная - на 21,1%. Это самые высокие индексы зарплат в регионе. В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане динамика была скромнее. Актуальные данные об официальной номинальной заработной плате в Туркменистане недоступны, последнее обновление такой информации на сайте Государственного комитета по статистике Туркменистана было в 2023 году.



