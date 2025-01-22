 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера IIПредседатель Халк Маслахаты Туркменистана Г.Бердымухамедов посетил Монако и его Светлость князя Альбера II
15:45 23.01.2025

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Княжество Монако

22.01.25

[Альбер II - правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из дома Гримальди, сын князя Ренье III и актрисы Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости.]

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Княжество Монако провел встречу с князем Монако Альбером II.

Тепло приветствовав Национального лидера туркменского народа и выразив признательность за принятое приглашение посетить Монако с визитом, князь Альбер II отметил инициативную роль Туркменистана в реализации глобальной повестки, что в свою очередь выступает ключевым фактором активизации межгосударственного диалога на основе взаимной выгоды в долгосрочной перспективе.

Обсуждая возможности сотрудничества и актуальные аспекты международной политики, стороны подтвердили приверженность расширению конструктивного партнерства. Были также рассмотрены вопросы активизации гуманитарного диалога и углубления отношений в сферах культуры, спорта и туризма с учетом потенциалов двух стран.

Отметив наличие больших возможностей для двустороннего партнерства, князь Альбер II подтвердил приверженность Монако его наращиванию по новым направлениям.

По завершении встречи состоялась церемония обмена подарками. Символически ознаменовав начало нового этапа гуманитарного диалога, она продемонстрировала интерес сторон к культурному наследию, традициям и обычаям друг друга, став знаком взаимоуважения и подтверждением обоюдного стремления к расширению связей как в сфере культуры, так и в других областях.

Источник - Turkmenistan.ru
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